Венгрию обвинили в шпионаже в ЕС 9.10.2025, 16:42

Еврокомиссия создаст группу для расследования.

Еврокомиссия создаст специальную группу для расследования информации о шпионских операциях разведки Венгрии против должностных лиц органов Евросоюза. Об этом на брифинге 9 октября заявил представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в Европе приняли во внимание все сообщения по этому вопросу и с серьезностью отнеслись к информации.

«Мы остаемся преданными защите персонала Комиссии, информации и сетей Комиссии от незаконных действий по сбору разведывательных данных. Сейчас это вопрос оперативной безопасности, поэтому я не смогу много комментировать, но могу сказать, что мы создадим внутреннюю группу для расследования этих обвинений», – сказал Ужвари.

Речь идет о совместном расследовании немецкой газеты Spiegel, бельгийской газеты De Tijd и венгерской независимой группы Direkt36. Журналисты пришли к выводу, что одним из шпионов оказался некий В., который в 2015–2017 годах был командирован в Брюссель и находился под дипломатическим прикрытием.

Его начальником был на тот момент венгерский посол при ЕС Оливер Варгеи, который сейчас является еврокомиссаром.

Шпион якобы пытался завербовать чиновника Еврокомиссии, интересовался не только политическими делами, но и разного рода слухами и сплетнями. Встречи проходили раз в несколько месяцев. По словам собеседника журналистов, В. предлагал идеи, согласно которым в структурах ЕС было бы больше венгров, а после даже предложил деньги за сотрудничество, но чиновник якобы отказался.

По данным расследования, Венгрия давила на своих «шпионов» и требовала результатов, из-за чего некоторые из них контактировали по незащищенным каналам. Это, вероятно, и привело к разоблачению группы в 2017 году.

