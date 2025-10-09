Стоимость билетов в Польшу и Литву снижается
- 9.10.2025, 17:28
Еще пару недель назад литовское направление было нарасхват.
После открытия границы с Польшей для транспорта ажиотажный спрос на поездки снизился. В придачу наступило так называемое межсезонье: время летнего отдыха прошло, а до новогодних и рождественских праздников еще далеко. В итоге на этом фоне стоимость билетов на международные автобусы снижается, рассказали Office Life представители сервиса по продаже и бронированию билетов «Атлас Бас».
Литва: из Гомеля дешевле, чем из Минска
Например, билет из Гомеля до Вильнюса можно купить за 220 рублей. Хотя поездка из Минска похожими рейсами обойдется дороже.
Но есть интересные предложения и из столицы. Например, до аэропорта Каунаса можно доехать за 280 рублей. Снижены цены и на некоторых других рейсах: Минск — Вильнюс — до 230 рублей, Вороново — Вильнюс — до 210 рублей.
К слову, литовское направление пассажиры выбирают еще и потому, что здесь практически нет очередей на границе, а значит, автобусы следуют по расписанию.
Напомним, в августе Министерство сообщения Литвы уменьшило количество разрешений на перевозки между двумя странами. Из-за этого количество автобусов сократилось, а многие агрегаторы значительно повысили цены на билеты.
Польша: до Белостока за 105 рублей
Если говорить о рейсах в ЕС, то поездки в Польшу, по сравнению с другими странами, остаются самыми дешевыми в плане цены. После открытия границы прошло несколько недель, спрос на билеты снизился, и перевозчики ищут новые способы привлечь пассажиров, в том числе снижают цены.
К примеру, билет на один из рейсов из Минска до Белостока обойдется в 105 рублей. Правда, запускают его лишь с 10 октября и он будет курсировать пока раз в неделю. В то же время до Варшавы есть предложения по 115 рублей.
Но, отмечают представители сервиса, сложно предугадать, сколько времени займет прохождение границы, так как очередь то исчезает полностью, то вновь появляется.