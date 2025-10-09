Конкурент Илона Маска разбогател на полмиллиарда долларов за один день 1 9.10.2025, 17:38

1,438

Его компания обеспечит глобальное спутниковое покрытие — от Канады до Японии.

Акции компании AST SpaceMobile выросли на 9% после объявления о новом соглашении с Verizon, что принесло ее основателю и гендиректору Абелю Авеллану почти 500 миллионов долларов за сутки, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно сделке cо второй по величине в мире телекоммуникационной компанией, AST SpaceMobile начнет предоставлять спутниковую сотовую связь для клиентов Verizon в 2026 году. Это расширение майского контракта на $100 млн. После новости капитализация компании выросла до $29 млрд, а состояние Авеллана — до $6,2 млрд, что более чем вдвое превышает уровень месяца назад.

Основанная в 2016 году венесуэльцем Авелланом, компания строит первую в мире спутниковую сеть широкополосной связи, доступную прямо со смартфона. У AST уже более 30 партнеров, включая Verizon, AT&T, индийскую Vi и контракты с Космическими силами США.

Компания активно развивает инфраструктуру, финансируя проекты за счет долговых инструментов — в июле она привлекла $575 млн через выпуск конвертируемых облигаций, доведя резерв ликвидности до $1,5 млрд.

AST конкурирует с Starlink миллиардера Илона Маска, но опережает его по числу подписанных соглашений с операторами. Ее спутники оснащены антеннами, в 50 раз крупнее, чем у Starlink, что обеспечивает полноценную связь, а не только передачу сообщений.

Сейчас на орбите находятся пять спутников AST, к концу 2026 года их станет до 60, что позволит обеспечить глобальное покрытие — от Канады до Японии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com