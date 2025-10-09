закрыть
9 октября 2025, четверг, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Конкурент Илона Маска разбогател на полмиллиарда долларов за один день

1
  • 9.10.2025, 17:38
  • 1,438
Конкурент Илона Маска разбогател на полмиллиарда долларов за один день

Его компания обеспечит глобальное спутниковое покрытие — от Канады до Японии.

Акции компании AST SpaceMobile выросли на 9% после объявления о новом соглашении с Verizon, что принесло ее основателю и гендиректору Абелю Авеллану почти 500 миллионов долларов за сутки, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно сделке cо второй по величине в мире телекоммуникационной компанией, AST SpaceMobile начнет предоставлять спутниковую сотовую связь для клиентов Verizon в 2026 году. Это расширение майского контракта на $100 млн. После новости капитализация компании выросла до $29 млрд, а состояние Авеллана — до $6,2 млрд, что более чем вдвое превышает уровень месяца назад.

Основанная в 2016 году венесуэльцем Авелланом, компания строит первую в мире спутниковую сеть широкополосной связи, доступную прямо со смартфона. У AST уже более 30 партнеров, включая Verizon, AT&T, индийскую Vi и контракты с Космическими силами США.

Компания активно развивает инфраструктуру, финансируя проекты за счет долговых инструментов — в июле она привлекла $575 млн через выпуск конвертируемых облигаций, доведя резерв ликвидности до $1,5 млрд.

AST конкурирует с Starlink миллиардера Илона Маска, но опережает его по числу подписанных соглашений с операторами. Ее спутники оснащены антеннами, в 50 раз крупнее, чем у Starlink, что обеспечивает полноценную связь, а не только передачу сообщений.

Сейчас на орбите находятся пять спутников AST, к концу 2026 года их станет до 60, что позволит обеспечить глобальное покрытие — от Канады до Японии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук