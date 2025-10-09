Европарламент отклонил вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен 9.10.2025, 18:11

Председатель Еврокомиссии продолжит исполнять свои функции.

Европарламент отклонил оба вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Первое предложение внесла ультраправая фракция «Патриоты за Европу» (PfE), оно было отклонено 179 голосами «за», 378 «против» и 37 воздержавшимися. Второй вотум предложила фракция «Левая», его поддержали 133 парламентария, против выступили 383 депутата, еще 78 воздержались.

Депутаты PfE обвиняли фон дер Ляйен в провальной миграционной политике, непрозрачной деятельности и невыгодной для Евросоюза «Зеленой сделке». «ЕС сегодня слабее, чем когда-либо, из-за постоянной неспособности главы Еврокомиссии справиться с наиболее насущными вызовами», — говорилось в варианте резолюции PfE, содержащей призыв к отставке главы ЕК.

Левые, напротив, утверждали, что фон дер Ляйен замедляет продвижение зеленого энергетического перехода. Они также упрекали ее в слишком мягком подходе к Израилю в контексте войны в Газе. «Евросоюз до сих пор не приостановил действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и не ввел санкции», — сообщалось в их варианте резолюции. Представители партии считают, что глава исполнительного органа ЕС слишком сосредоточилась на вопросах перевооружения блока, что наносит ущерб социальной политике.

Обе партии обвинили фон дер Ляйен в невыгодной торговой сделке с США. По их словам, общение с американцами было непрозрачным, а обязательства Еврокомиссии оказались «расплывчатыми и двусмысленными»

Процедура вынесения вотума недоверия Европейской комиссии закреплена в статье 234 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) и является одним из ключевых инструментов парламентского контроля над исполнительной властью ЕС. Между подачей инициативы и голосованием должно пройти как минимум 24 часа, чтобы депутаты успели обсудить предложение. Для того чтобы вотум недоверия был принят, две трети присутствующих на заседании евродепутатов должны проголосовать «за». В случае положительного решения комиссия вместе с председателем обязана уйти в отставку, хотя продолжает выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

С момента создания Еврокомиссии предпринимались 12 попыток вынесения ей вотума недоверия, но ни одна из них не собрала необходимого числа голосов. При этом в 1999 году комиссия под руководством Жака Сантера добровольно покинула пост в полном составе после публикации доклада, указывавшего на признаки коррупции.

