В Совете Европы возьмут на контроль дело об исчезновении Анатолия Котова 9.10.2025, 18:25

Белорусский политолог исчез 21 августа в Турции.

В Совете Европы возьмут на контроль дело об исчезновении белорусского политолога Анатолия Котова.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьёрн Берге во время своей речи на международной спортивной конференции Play the Game 2025 в финском городе Тампере.

«Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Анатоль Котаў исчез при загадочных обстоятельствах менее двух месяцев назад. В Совете Европы мы сделаем все возможное — и искренне надеюсь, что его найдут живым и в безопасности», – сказал Бьёрн Берге.

Берге обратил внимание на то, что многие из присутствующих помнят Анатоля Котова по предыдущим конференциям, когда он выступал от имени Белорусского фонда спортивной солидарности.

Белорусский политолог Анатолий Котов пропал 21 августа в Турции. Турецкое СМИ IHA установило, что Котов прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Белорусский политолог, как пишет издание, покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. СМИ опубликовало фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Cтамбульскому бюро «Немецкой волны» удалось поговорить с источником в полиции Трабзона. Собеседник подтвердил, что Котов покинул Трабзон 21 августа, то есть в день своего прилета в Турцию. По его словам, Котов отправился в Сочи на частной яхте. Известно, что из этого порта нет регулярного паромного сообщения. Оттуда выходят грузовые и рыболовецкие судна, круизные корабли и частные лодки. Теоретически, добраться из Трабзона по морю можно до всех стран в акватории Черного моря, но быстрее всего — в соседние Грузию или Россию.

В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.

В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.

Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.

18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последние годы сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.

