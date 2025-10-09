закрыть
9 октября 2025, четверг, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мальта выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

  • 9.10.2025, 19:22
Мальта выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

МИД Мальты призвал американского лидера продолжить работу на Ближнем Востоке и в Украине.

Глава МИД Мальты Ян Борг сообщил, что номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Его слова приводит издание Times of Malta.

«Представил американскому президенту письмо, написанное от моего имени, в котором сообщил ему, что, как и многие другие, я номинировал его на Нобелевскую премию мира», — говорится в публикации.

Борг добавил, что призвал американского лидера продолжить работу на Ближнем Востоке и в Украине, а также отметил посредническую деятельность Трампа в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук