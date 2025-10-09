Мальта выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира 9.10.2025, 19:22

МИД Мальты призвал американского лидера продолжить работу на Ближнем Востоке и в Украине.

Глава МИД Мальты Ян Борг сообщил, что номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Его слова приводит издание Times of Malta.

«Представил американскому президенту письмо, написанное от моего имени, в котором сообщил ему, что, как и многие другие, я номинировал его на Нобелевскую премию мира», — говорится в публикации.

Борг добавил, что призвал американского лидера продолжить работу на Ближнем Востоке и в Украине, а также отметил посредническую деятельность Трампа в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

