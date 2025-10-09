Трамп назвал место финальной сделки по Газе 9.10.2025, 20:09

Президент США анонсировал поездку в Египет.

Президент США Дональд Трамп может отправиться в Египет, чтобы подписать соглашение для прекращения войны в секторе Газа. Об этом глава государства объявил на заседании кабинета министров, передает NBC.

«Я собираюсь попытаться совершить туда поездку. Мы постараемся попасть туда, и мы сейчас работаем над сроками, над точными датами. Мы поедем в Египет, где у нас будет подписание, дополнительное подписание, у нас уже было одно подписание», — сказал он.

