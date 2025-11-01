Страны G7 помогут восстановить энергосистему Украины после обстрелов РФ 1.11.2025, 13:29

Заявление озвучили министры энергетики стран «Группы семи».

Страны «Большой семерки» (G7) будут прилагать усилия для того, чтобы обеспечить энергетические потребности Украины на фоне российских атак. Такое заявление сделали министры энергетики стран «Группы семи».

«G7 продолжает поддерживать восстановление энергетического сектора Украины путем предоставления прямой финансовой помощи, кредитных линий, страхования рисков, согласования политики и ресурсов, а также создание условий для долгосрочных инвестиций частного сектора. Такая благоприятная среда будет способствовать усилиям по срочному восстановлению и стабилизации критической инфраструктуры, а также долгосрочной реконструкции, одновременно укрепляя доверие инвесторов к энергетическому сектору и другим отраслям», - отметили в заявлении.

Также там отметили, что странами «Большой семерки» применяются санкции против РФ, которые связаны с энергетикой, а также они продолжают усиливать меры по ликвидации теневого танкерного флота РФ, чтобы ограничить доходы на войну.

Кроме того, министры энергетики стран G7 осудили прямые атаки РФ на энергетику Украины, которые серьезно влияют на самые уязвимые слои населения государства.

«Недавние атаки России на инфраструктуру природного газа Украины создали риски для общин и человеческих жизней, ослабив гражданскую инфраструктуру и энергетическую безопасность украинского народа», - напомнили в заявлении.

В то же время «Группа семи» отметила мужество и стойкость энергетиков, которые, несмотря на атаки, обеспечивают украинцев электроэнергией и теплом. Также в заявлении осудили нападения России, в результате чего погибли украинские энергетики, которые выполняли аварийно-ремонтные работы.

