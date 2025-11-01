Китай переживает беспрецедентную чистку в высших военных кругах 1 1.11.2025, 14:28

Почему китайские генералы молчат?

Недавно из армии и Коммунистической партии были исключены девять топ-чиновников, включая заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) Хэ Вэйдуна и политкомиссара Мяо Хуа. Ранее аналогичная судьба постигла министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ, а также бывших зампредов ЦВС Сюй Цайхоу и Го Босюна, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на масштаб репрессий, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сохраняет показательное спокойствие. В официальных публикациях подчеркивается старый принцип основателя КНР Мао Цзэдуна: «партия командует ружьем, а не наоборот». Армия обязана подчиняться Центральному комитету и его председателю — Си Цзиньпину.

Причина молчания военных — в структуре власти. НОАК не является национальной армией в классическом смысле — это вооруженная сила партии. Политкомиссары следят за идеологической лояльностью в армии и подчиняются напрямую партийным структурам, а не военным командирам.

После реформ 2015 года Си централизовал все военное управление. Пять новых командных округов напрямую подчиняются ЦВС, а решения принимает только председатель. Карьера офицеров теперь зависит исключительно от личной преданности Си, а не от профессиональных заслуг.

Антикоррупционная риторика обеспечивает чисткам политическое оправдание. Любой обвиненный генерал теряет поддержку и становится изгоем. Страх, идеологический контроль и система доносов делают любое сопротивление невозможным.

Таким образом, молчание китайских генералов — не трусость, а результат тотального институционального контроля. В современной КНР армия не может быть независимой силой, ее существование — прямое продолжение власти партии и лично Си Цзиньпина.

