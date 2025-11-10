Z-пропагандисты заявили о крахе российской экономики 2 10.11.2025, 9:39

Никакого роста нет, денег не хватает, предприятия выживают как могут.

В России трещит по швам то, что еще недавно называли «экономическим чудом Путина». Даже кремлевские пропагандисты и Z-идеологи теперь признают: никакого роста нет, денег не хватает, предприятия выживают как могут, но официальная пропаганда на ТВ умалчивает и скрывает от россиян реальный масштаб катастрофы, пишет «Диалог».

Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, выступая в эфире Z-пропагандиста Вячеслава Манучарова, фактически подтвердил масштабный провал всей путинской модели экономики.

«Реальный сектор, за исключением тех, кто работает на оборону, — все грустно. Деньги дорогие, амортизация растет, издержки растут, кредитных денег брать некуда. У всех дефицит оборотных средств, кассовые разрывы. Снова начинается бартер: сапоги на пироги, как в 90-е», — признал Чадаев.

Кассовые разрывы — это ситуация, когда у предприятия на бумаге есть прибыль, но реальных денег нет даже на зарплаты и налоги. Клиенты платят с задержкой, а расходы нужно покрывать сразу. В итоге бизнес оказывается на грани остановки — все вроде работает, но платить нечем.

ВПК «пожирает» страну

Четвёртый год войны показал, что вливания в военный сектор не спасают экономику, а, наоборот, разрушают её. Денег в стране не хватает даже на базовые нужды, а оборонка съедает всё: от ресурсов до кадров. Так называемая «мобилизация экономики», о которой так любят говорить в Кремле, привела к обратному результату: частный бизнес задушен налогами, кредиты недоступны, промышленность не обновляется.

Экономисты отмечают, что военные заказы создают иллюзию занятости, но не формируют добавленную стоимость. В итоге, когда производство танков и снарядов становится главной отраслью страны, никакого роста быть не может.

Возвращение в 90-е

Россия снова возвращается к натуральному обмену и бартеру — предприятия обмениваются товарами и услугами вместо денег. Такая система уже была в начале 1990-х, когда экономика фактически рухнула. На фоне этой деградации Путин продолжает рапортовать о «рекордном росте ВВП», но даже лояльные эксперты вынуждены признавать: за витриной упадок, долги и обнищание.

Пока Кремль тратит последние ресурсы на войну, россияне снова учатся жить по принципу «сапоги на пироги».

