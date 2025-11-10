Россельхознадзор нашел кишечную палочку в белорусском мясе 10.11.2025, 14:07

Россия усилила лабораторный контроль над продукцией пяти мясокомбинатов из Беларуси.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля за продукцией ряда белорусских предприятий. Причиной стала кишечная палочка, которую выявили эксперты.

Согласно официальному уведомлению, под усиленный контроль Россельхознадзора попала продукция сразу пяти производителей:

ОАО «Гродненский мясокомбинат» – бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в готовых мясных продуктах;

ОАО «Гомельский мясокомбинат» – БГКП в говядине;

Производственный кооператив «Мотоль» – БГКП в говядине;

ОАО «Александрийское» (колбасный цех по производству мясопродуктов и колбасных изделий) – БГКП в говядине;

ЧТПУП «Пэтс Фуд» – ДНК компонентов, не заявленных в составе корма, – ДНК кукурузы.

