закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россельхознадзор нашел кишечную палочку в белорусском мясе

  • 10.11.2025, 14:07
Россельхознадзор нашел кишечную палочку в белорусском мясе

Россия усилила лабораторный контроль над продукцией пяти мясокомбинатов из Беларуси.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля за продукцией ряда белорусских предприятий. Причиной стала кишечная палочка, которую выявили эксперты.

Согласно официальному уведомлению, под усиленный контроль Россельхознадзора попала продукция сразу пяти производителей:

ОАО «Гродненский мясокомбинат» – бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в готовых мясных продуктах;

ОАО «Гомельский мясокомбинат» – БГКП в говядине;

Производственный кооператив «Мотоль» – БГКП в говядине;

ОАО «Александрийское» (колбасный цех по производству мясопродуктов и колбасных изделий) – БГКП в говядине;

ЧТПУП «Пэтс Фуд» – ДНК компонентов, не заявленных в составе корма, – ДНК кукурузы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов