Трамп — фактор, сдерживающий Путина

  • Аббас Галлямов
  • 10.11.2025, 14:25
Трамп — фактор, сдерживающий Путина
Аббас Галлямов

Новая агрессия Кремля обернеться для него полной катастрофой.

Если жертва оказалась не по зубам, то абсолютно логичным представляется поискать её на стороне. Путин – хищник, а хищники именно так себя и ведут. Если нельзя победить Украину, то можно попытаться компенсировать проблему победой над кем-нибудь другим. Нужен сам факт победы, а над кем она будет одержана – вторично.

Главная проблема – Трамп. Новый акт агрессии со стороны Путина объективно ударит по его позициям в мировом – в том числе американском – общественном мнении. Про новую войну уже не скажешь: «Если бы я был президентом, она бы не началась». Наоборот, так начнут говорить демократы. Скажут: «Вот до чего довели его попытки умиротворить агрессора». Анкоридж назовут «новым Мюнхеном», а самого Трампа – «новым Чемберленом». Понимая это, американский президент – начни Путин сейчас новую войну – может радикально ужесточить свою позицию. Вот тогда появятся и «Томогавки», и много чего ещё. Поэтому Трамп – это очень серьезный сдерживающий фактор.

Аббас Галлямов, Telegram

