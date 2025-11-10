«Белавиа» открывает рейсы в Иорданию 10.11.2025, 17:42

Белорусы смогут улететь к Красному морю и «инопланетной» пустыне Вади-Рам.

С 10 марта 2026 года «Белавиа» запускает чартерные рейсы в Иорданию. Об этом сообщает авиакомпания.

Полеты будут выполняться каждые 11 дней на лайнерах Boeing 737-800, время в пути составит около шести часов. Программа продлится до конца мая 2026 года.

Акаба — единственный морской курорт Иордании, расположенный на побережье Красного моря. Город известен своими коралловыми рифами, мягким климатом, а также близостью к уникальным природным и историческим достопримечательностям страны.

Два моря, розовый город и ночлег в пустыне. Так ли крута Иордания?

Регион уважают фанаты дайвинга и сноркелинга: вода здесь кристально чистая, а подводный мир — один из самых живописных в регионе.

В нескольких часах езды от города находится пустыня Вади-Рам, которую часто называют «Марсом на Земле». Ее инопланетные пейзажи стали декорациями для фильмов «Марсианин», «Дюна» и «Звездные войны. Туристы могут отправиться сюда на сафари или переночевать в лагере бедуинов под звездами.

Еще одно обязательное место — Петра, древний город, высеченный в скалах. Это одно из новых семи чудес света и символ Иордании.

Для посещения Иордании белорусам нужна виза, но есть приятный момент: в аэропорту Акабы ее поставят бесплатно. О личном опыте самостоятельной поездки по стране мы уже писали три года назад, тоже берите на заметку, если вдруг захотите отклониться от маршрута туроператора.

