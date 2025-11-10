Стало известно, что за «человек в фетровой шляпе» был у Лувра в день ограбления 1 10.11.2025, 19:21

Поклонник Шерлока Холмса стал популярным из-за случайного фото.

15-летний поклонник Шерлока Холмса Педро Элиас Гарсон Дельво стал популярным после ограбления в Лувре. Об этом сообщает BBC.

Педро Элиас Гарсон Дельво стал героем вирусных роликов, которые распространились после кражи. Молодой человек оказался у Лувра в день ограбления. Он вызвал большой интерес у пользователей сети своим необычным внешним видом. Парень выглядел как денди из 19-20 века. Из-за одежды его прозвали «человеком в фетровой шляпе».

Пользователи сети строили теории, что «человек в фетровой шляпе» приехал раскрыть преступление в Лувре. Педро Элиас Гарсон Дельво опроверг это. Он признался, что в тот день приехал с семьей в музей, чтобы посетить выставки. Молодой человек и его родители не знали, что произошло ограбление.

Педро Элиас Гарсон Дельво отметил, что был удивлен внезапной популярностью в сети. Он признался, что не раскрывал свою личность несколько недель, чтобы сохранить «тайну» вирусного фото.

Парень рассказал, что начал одеваться так недавно. Он был вдохновлен государственными деятелями 20-го века и вымышленными детективами. Педро Элиас Гарсон Дельво признался, что ему нравится быть элегантным. Молодой человек ходит в таком виде в школу.

