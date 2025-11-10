закрыть
Глава МИД Литвы обсудил с госсекретарем США гибридные угрозы со стороны Беларуси

  • 10.11.2025, 21:46
Вашингтон солидарен с Вильнюсом.

Авторитарные режимы вблизи границ НАТО продолжают испытывать пределы Альянса, поэтому единый ответ и мощное сдерживание крайне необходимы для предотвращения подобных действий. Об этом 10 ноября заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на встрече с Госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Будрис выразил благодарность администрации США за солидарность с Литвой и принципиальную реакцию на нарушения воздушного пространства, а также на эскалацию гибридных угроз со стороны России и Беларуси.

«Министр также подчеркнул необходимость координации санкционной политики США и Европы в отношении России и Беларуси, чтобы ограничить безответственное поведение этих режимов», — говорится на сайте МИД Литвы.

Будрис также подчеркнул, что присутствие американских войск в Европе и в Литве остается незаменимым инструментом сдерживания российской агрессии. В ходе встречи с Марко Рубио обсуждались и пути достижения устойчивого мира в Украине.

«Очевидно, что цели Путина не меняются — он не стремится к миру и хочет продолжать войну. Важно обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине и продолжать давление на Россию всеми средствами, ограничивая ее возможности вести войну», — заявил Будрис.

Глава МИД подчеркнул, что с 2022 года Литва полностью отказалась от покупки российского газа и нефти, обеспечивая свои потребности за счет собственного производства энергии и импорта из стран-союзников, главным образом из США. Это, по мнению Будриса, и важный шаг для всей Европы — полностью избавиться от энергетической зависимости Европы от России. Американские санкции против российского энергетического сектора и призывы к европейским партнерам прекратить покупку российской нефти и газа стали значительным толчком вперед, считает литовский министр.

