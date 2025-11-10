закрыть
10 ноября 2025, понедельник
Уоррен Баффет направит на благотворительность акции на $1,3 млрд

Один из богатейших людей планеты опубликовал письмо, адресованное акционерам Berkshire Hathaway.

Один из богатейших людей планеты — 95-летний Уоррен Баффет в понедельник, 10 ноября, опубликовал свое последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway. Оно стало прощальным обращением инвестора после более чем шести десятилетий руководства холдингом. В конце 2025 года Баффет планирует уйти с поста генерального директора Berkshire, при этом он сохранит пост председателя совета директоров компании.

В последнем письме Баффет сообщил, что жертвует на благотворительность акции Berkshire Hathaway на сумму более $1,3 млрд, отмечает Bloomberg. Инвестор конвертировал 1800 акций категории A в 2 700 000 акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам своих детей:

1 500 000 акций — фонду Сьюзан Томпсон Баффет,

по 400 000 акций — фонду The Sherwood Foundation, фонду Говарда Г. Баффета и фонду NoVo.

Баффет заявил, что больше не будет писать ежегодные отчеты и выступать на собраниях Berkshire Hathaway.

В 2026 году пост CEO компании займет Грег Абель, а Баффетт останется председателем совета директоров.

Уоррен Баффет с 1965 публиковал ежегодные письма акционерам вместе с отчетами о доходах. В письмах предприниматель предлагал читателям инвестиционные советы, описывал подходы финансового конгломерата к инвестициям, признавал ошибки, связанные с оценкой будущих результатов компаний.

