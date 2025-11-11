В России запаниковали из-за возможности похищения МиГ-31 с ракетой «Кинжал»5
- 11.11.2025, 9:13
- 5,580
ФСБ озвучила дикий «сценарий».
Федеральная служба безопасности РФ заявила о якобы планировании совместной украинско-британской операции, которая заключалась в похищении российского истребителя МиГ-31 с аэробаллистической ракетой типа «Кинжал». В РФ заявляют, что Украина и Великобритания планировали «масштабную провокацию» против Кремля, пишет «Фокус».
Российская ФСБ сообщила о якобы успешном предупреждении операции, в ходе которой похищенный истребитель «планировали направить на базу НАТО». Об этом рассказало российское издание «Известия» утром 11 ноября.
В ФСБ сообщили, что сотрудники украинской разведки «пытались завербовать российских летчиков», чтобы те способствовали похищению МиГ-31. Им украинская сторона якобы пообещала взамен денежное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов, утверждают россияне.
«По данным спецслужбы, иностранная сторона намеревалась использовать этот инцидент как масштабную провокацию против России», — говорится в сообщении.
Россияне также пишут, что похищенный самолет украинская разведка якобы намеревалась отправить в район военной базы НАТО, расположенной в румынском портовом городе Констанца.
Как пишет российское медиа «ТАСС», в ФСБ заявили о том, что операцию якобы планировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Куратором в этом действе выступала якобы британская разведка.
Российская сторона пока не раскрывает, какую именно провокацию якобы совместно должны были устроить украинские и британские спецслужбы.
Украинская или британская сторона на момент публикации не комментировали заявлений российской ФСБ.
Стоит напомнить, что МиГ-31К — советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, который россияне применяют для атак по Украине. Истребитель является носителем гиперзвуковой ракеты типа Х-47М «Кинжал».