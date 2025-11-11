закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:28
Создано универсальное соединение для снижения тяги к алкоголю

  • 11.11.2025, 15:54
  • 1,050
Создано универсальное соединение для снижения тяги к алкоголю

Его уже опробовали на мышах.

Ученые из Университета Мигеля Эрнандеса разработали соединение MCH11, которое значительно снижает тягу к потреблению алкоголя у мышей обоих полов. Результаты опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (BioPharm).

Расстройства, связанные с употреблением алкоголя, ежегодно приводят к более чем 2,6 миллионам смертей, а до 70 % пациентов возвращаются к зависимости уже в течение первого года терапии. По словам авторов работы, существующие лекарства часто вызывают побочные эффекты и не устраняют основную причину тяги к алкоголю.

Команда исследователей сосредоточилась на эндоканнабиноидной системе — сети, регулирующей удовольствие, мотивацию и стресс. При алкоголизме ее баланс нарушается: снижается уровень молекулы 2-арахидоноилглицерина (2-AG), отвечающей за контроль импульсов.

MCH11 действует как ингибитор фермента моноацилглицерол-липазы, который расщепляет 2-AG. Блокируя этот фермент, соединение повышает концентрацию 2-AG в мозге, что уменьшает тягу к алкоголю и смягчает симптомы абстиненции.

«MCH11 помогает контролировать зависимость, не вызывая побочных эффектов и не влияя на координацию или когнитивные функции. Кроме того, препарат проявляет анксиолитические и антидепрессивные свойства», — отмечает руководитель исследования профессор Хорхе Мансанарес.

Реакция на лечение зависела от пола: самцы мышей реагировали на низкие дозы препарата, а самкам требовались более высокие. Анализ экспрессии генов показал, что MCH11 также восстанавливал нарушения работы генов (вызванные воздействием алкоголя) у обоих полов.

Наиболее сильный эффект наблюдался при комбинации MCH11 и топирамата, препарата, уже применяемого при алкогольной зависимости. Ученые считают, что MCH11 может стать частью персонализированной терапии, адаптированной под пол пациента. Однако, как подчеркивает Мансанарес, до внедрения разработки в клиническую практику еще предстоит долгий путь.

