11 ноября 2025, вторник, 16:49
В Литве перехватили восемь метеозондов с сигаретами и один дрон

  • 11.11.2025, 16:41
В Литве перехватили восемь метеозондов с сигаретами и один дрон

В ночь на 11 ноября.

В ночь на 11 ноября литовские пограничники перехватили восемь воздушных шаров с контрабандными сигаретами и один дрон, которые летели из Беларуси в Литву. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Два случая перехвата контрабандных сигарет, доставлявшихся по воздуху, зафиксированы в Шальчининкском районе, остальные — в Варенском районе. Ко всем грузам были прикреплены GPS-передатчики, которые контрабандисты используют для отслеживания местонахождения своих посылок. По предварительным данным, всего в них было более 13 тысяч пачек контрабандных сигарет.

Дрон, залетевший из Беларуси, пограничники зафиксировали в Шальчининкском районе. Сотрудники VSAT оперативно применили имеющееся антидроновое оборудование, нарушили управление летательным аппаратом и вынудили его приземлиться. Выяснилось, что это был самодельный контрабандистский дрон. Его груз в темноте сразу обнаружить не удалось, поиски продолжились утром.

За незаконное хранение и оборот подакцизных товаров сотрудники Пограничной службы Литвы проводят досудебное расследование.

Как отмечает Служба охраны госграницы, всего с начала года было перехвачено 564 партии сигарет, доставленных из Беларуси в Литву воздушными шарами. Стандартный размер такой партии — три коробки беларусских сигарет, то есть около 1500 пачек, хотя встречаются и меньшие, и большие грузы. Обычно к ним прикрепляются GPS-устройства.

В этом году пограничники также приземлили 52 контрабандистских дрона, которыми из Беларуси в Литву доставлялись нелегальные табачные изделия. В прошлом году таких дронов было 54.

«В целом в 2025 году при помощи дронов и воздушных шаров из соседней страны в Литву было переправлено и изъято более 1,3 миллиона пачек сигарет, а всего в этом году задержали около 4 миллионов пачек контрабандных табачных изделий», — сообщает ведомство.

Кроме того, в этом году задержаны 103 человека, предположительно связанных с контрабандой, осуществлявшейся по воздуху (в прошлом году их было 46).

