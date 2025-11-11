закрыть
11 ноября 2025, вторник
Букеровская премия 2025 года присуждена Дэвиду Солою

  • 11.11.2025, 19:01
Дэвид Солой
Фото: Ian West/PA/AP

Автор стремился создать историю «с венгерским началом и английским концом».

Британско-венгерский писатель Дэвид Солой стал лауреатом Букеровской премии 2025 года за роман «Плоть» (Flesh). Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 000 долларов), рост продаж и международного внимания, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

51-летний автор обошел пятерых финалистов. Его роман, написанный в минималистичном стиле, рассказывает о судьбе венгерского эмигранта: от подростковых лет и первой любовной связи до тяжелой жизни иммигранта в Британии и работы в окружении лондонских богачей.

Солой отметил, что стремился создать историю «с венгерским началом и английским концом», отражающую культурные и социальные контрасты современной Европы. Писатель родился в Канаде, вырос в Великобритании и живет в Вене.

«Плоть» стал шестым романом писателя. В 2016 году он уже попадал в шорт-лист Букеровской премии с книгой «Все, что есть человек» (All That Man Is).

В финал 2025 года также вошли:

Эндрю Миллер — «Земля зимой» (The Land in Winter)

Кирен Десаи — «Одиночество Сони и Санни» (The Loneliness of Sonia and Sunny)

Сьюзан Чой — «Вспышка» (Flashlight)

Кэти Китамура — «Прослушивание» (Audition)

Бен Марковиц — «Остаток жизни» (The Rest of Our Lives)

