Генерала Ратко Младича отказались освободить по семейным делам 2 11.11.2025, 19:05

Ратко Младич

Осужденный за военные преступления сербский генерал просил освободить его на семь дней.

Президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана отказала бывшему сербскому генералу Ратко Младичу в освобождении для посещения могилы родственника. Об этом сообщается на сайте МОМУТ.

Младич просил освободить его на семь дней, чтобы он мог посетить могилу близкого родственника, а также восстановиться после поездки. При этом он согласился круглосуточно находиться под полицейским наблюдением.

Объясняя причины отказа, Сантана назвала причину, по которой Младич обратился за освобождением, необоснованным, а также указала на опасения о возможном бегстве осужденного за военные преступления Младича.

До этого сын Младича заявил, что его отбывающий пожизненное заключение отец уже очень слаб. Дарко Младич рассказал, что в данный момент работает над подготовкой новой команды медиков, которая должна посетить его в тюрьме.

После окончания войны в Боснии Ратко Младич 16 лет скрывался от Международного трибунала по бывшей Югославии в Сербии, но в 2011 году все же был арестован и выдан в Гаагу. Суд над ним продолжался пять лет.

В 2017 году его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.

В июле 2025 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отказал Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

