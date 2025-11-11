В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков» 11.11.2025, 19:33

Подозреваемый размещал на сайте «смертные приговоры».

В немецком Дортмунде арестовали 49-летнего мужчину, подозреваемого в создании платформы в даркнете, где за вознаграждение в криптовалюте предлагалось совершать убийства политиков, сообщает ABC.

В ордере на арест указано, что как минимум с июня 2025 года Мартин С., имеющий немецко-польское двойное гражданство, предположительно, вел в даркнете анонимную платформу. Там он публиковал списки имен оппонентов и призывал к нападениям на политиков и государственных служащих, пишет Tagesschau. Кроме того, Мартин С. состоял в движении «Граждане рейха».

По данным прокуратуры, подозреваемый размещал на сайте «смертные приговоры», а также инструкции по изготовлению взрывных устройств. Площадка, название которой переводится как «убийство политика», была закрыта Федеральным управлением уголовной полиции (BKA).

«Граждане рейха» — движение немецких ревизионистов, основанное Вольфгангом Герхардом в 1985 году. Сторонники движения отрицают существование современной Германии как государства, не признают ее законов и правительства. Они считают, что Веймарская конституция 1919 года до сих пор имеет юридическую силу, так же как и границы Германии в период Второго рейха — Германской империи во время правления Гогенцоллернов.

