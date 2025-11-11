Кризис неплатежей охватил почти 40% крупных российских компаний 11.11.2025, 20:51

Проблема неплатежей стала главным ограничителем деятельности бизнеса.

Замедление экономики, усиление санкций и резкое повышение ставок по кредитам толкнули российскую экономику в состояние кризиса неплатежей, передает The Moscow Times.

В третьем квартале 39% крупных компаний сталкивались с неплатежами со стороны контрагентов, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения, куда входят более 100 отраслевых ассоциаций из секторов — от банков до ТЭК.

Проблема неплатежей стала главным ограничителем деятельности бизнеса, следует из опроса: число компаний, столкнувшихся с ней по сравнению со вторым кварталом увеличилось в 1,5 раза, а их доля — на 13 процентных пунктов.

В результате на неплатежи жалуются больше предпринимателей, чем на снижение спроса (34%), недостаток средств (32%) или недоступность кредитов (32%).

Данные Росстата подтверждают: просроченная задолженность российских компаний перед поставщиками на конец августа достига 3,841 триллиона рублей. С начала года объем неплатежей вырос на 395 млрд рублей (+11%), а если сравнивать с январем-2024 — на 993 млрд рублей (+35%). Задолженность перед контрагентами, не оплаченную в срок, имели 4,52 тысячи российских предприятий, а рекордсменами по ее объему стали компании обрабатывающей промышленности — 1,53 трлн рублей.

Проблема неплатежей возникла в прошлом году, на фоне высокой ключевой ставки, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Резко подорожавшие кредиты привели к тому, что расходы бизнеса на выплату процентов банкам подскоили на 83% за прошлый год и еще 54% за первую половину текущего, по оценкам «Эксперт РА».

Теперь же причиной сохранения неплатежей может быть замедление роста бюджетных расходов, указывает Орлова: нефтегазовые доходы казны стремительно падают, несырьевые доходы отстают от плана, и власти вынуждены пускать «под нож» гражданские расходы. Чтобы уложиться в план по дефициту (5,7 трлн рублей), в четвертом квартале расходы бюджета должны превысить прошлогодние лишь на 5% против 20% в январе–сентябре, отмечает Орлова.

С неплатежами сталкивается и малый бизнес — 25% опрошенных компаний, согласно июльскому исследованию Промсвязьбанка и «Опоры России». При этом у 15% количество таких случаев растет. Происходящее — следствие проблем с экономике, отмечают аналитики ПСБ: «Обострение проблем платежной дисциплины может быть не столько связано с намеренным уходом от выполнения обязательств контрагентами, сколько с возникшими финансовыми проблемами».

