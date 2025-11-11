закрыть
11 ноября 2025, вторник
Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США

  • 11.11.2025, 21:41
Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США
Дональд Трамп

США заказали множество обновленных версий бомбардировщиков В2.

Президент Америки Дональд Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов заявил о том, что США недавно заказали множество «произведений искусства» для Вооруженных сил страны — обновленных бомбардировщиков В2.

Трамп отметил, что эти бомбардировщики «прекрасны», и вся страна их уважает, особенно после их работы в Иране.

«Какую работу они проделали, в одно мгновение полностью уничтожив ядерный потенциал Ирана», — добавил президент Америки.

