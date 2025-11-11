Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США 1 11.11.2025, 21:41

1,546

Дональд Трамп

США заказали множество обновленных версий бомбардировщиков В2.

Президент Америки Дональд Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов заявил о том, что США недавно заказали множество «произведений искусства» для Вооруженных сил страны — обновленных бомбардировщиков В2.

Трамп отметил, что эти бомбардировщики «прекрасны», и вся страна их уважает, особенно после их работы в Иране.

«Какую работу они проделали, в одно мгновение полностью уничтожив ядерный потенциал Ирана», — добавил президент Америки.

