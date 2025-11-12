Россия начала продавать нефть с рекордными за последние годы скидками 12.11.2025, 11:13

Из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Скидки на российскую нефть резко выросли на фоне санкций США против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». Дисконт на Urals по отношению к эталонной марке Brent в портах Приморска и Новороссийска по состоянию на 10 ноября составлял $19,4 за баррель, сообщил «Коммерсанту» источник в отрасли. При этом в начале ноября размер скидок был на уровне $13–14 за баррель, а до введения американских санкций в октябре — $11–12.

Максимальных значений дисконт Urals к Brent достигал во втором квартале 2022 года — $31,9 за баррель и в первом квартале 2023 года — $30, подсчитал на основе данных Argus и ОПЕК эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он напомнил, что в первом случае рынок находился под воздействием геополитического шока после вторжения российской армии в Украину, а во втором — повлияло эмбарго ЕС на морские поставки сырья из России. Однако в указанные периоды нефть была заметно дороже, чем на текущий момент. Так, во втором квартале 2022 года Brent стоила $104,6–122,7 за баррель, а в первом квартале 2023-го — $78–83, приводит Kept данные Управления энергетической информации США (EIA). В начале ноября этого года EIA оценивала стоимость Brent на спотовом рынке в $65,8 за тонну.

Последний раз скидки в порту Приморска достигали отметки выше $15 за баррель в начале этого года, когда США ввели санкции против «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и более 180 нефтяных танкеров. Перестройка схем продаж через не подпадающих под санкции трейдеров прежде занимала около двух месяцев, а в нынешней ситуации основной переход завершится к началу 2026 года, прогнозирует эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Руководитель центра по российским акциям БКС Кирилл Бахтин также полагает, что, как и в 2022 и 2023 годах, скидки временно расширятся, но спустя пару месяцев вернутся к уровням начала сентября.

Однако компании из Индии и КНР — основные покупатели российской нефти — все с большей осторожностью подходят к покупке российской нефти. По данным источников Bloomberg, пять крупных индийских НПЗ не разместили заказы на российскую нефть на декабрь. При этом на эти предприятия приходится две трети экспорта нефти из России в Индию. Не спешат компании покупать российское сырье и на спотовом рынке, несмотря на увеличившиеся скидки, отмечает Bloomberg. В свою очередь в Китае от закупок российской нефти отказались крупные госкомпании — Sinopec и PetroChina Co.

Аналитики компании «Эйлер» ожидают, что на время изменения логистики возможны краткосрочные перебои в экспорте нефти из России. По данным трейдеров, которых опросил Reuters, пока морские поставки российской нефти стабильны и могут оставаться такими по крайней мере до 21 ноября, когда истечет срок разрешения США на сделки с «Роснефтью» и «Лукойлом».

