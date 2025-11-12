«Россияне очень нервничают» 1 12.11.2025, 11:31

Эксперт назвал фактор, способный реально уменьшить возможности РФ вести войну.

Несмотря на санкции Запада, Россия продолжает продавать энергоресурсы, зерно и удобрения на сотни миллиардов долларов. И эти средства позволяют ей вести войну против Украины годами.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что самыми эффективными в уменьшении способности РФ продолжать агрессию, являются «санкции» Сил обороны Украины.

Россия до сих пор имеет ресурсы для продолжения агрессивной войны

Сохранение торговли РФ с рядом других стран позволяет Москве продолжать агрессивную войну против Украины – и воевать еще годами.

«Зерно, нефть, газ, удобрения, уголь. Именно эти составляющие Российской Федерации активно вывозятся за границу. Суммарно четыре региона нашей планеты – Китай, Индия, Турция и некоторые страны Европейского Союза – закупают этой продукции в РФ на сумму 550 миллиардов долларов в год. Плюс есть и другие покупатели, чей объем закупок российских ресурсов значительно меньше, однако ресурсы есть. В принципе, этих денег достаточно для того, чтобы минимум три года вести полномасштабную войну в формате российско-украинского противостояния», – отметил Селезнев.

Впрочем, экспорт, который питает способность РФ к продолжению агрессии, одновременно является источником страхов россиян. Точнее, боятся они того, что западные санкции наконец реально начнут действовать.

«На днях я читал исследование на одном из российских Z-пабликов. Они очень нервничают из-за того, что НАТО в рамках превентивных мер может заблокировать четыре порта в Балтийском море. Усть-Луга, Кронштадт, Калининград. Они переживают, что могут потерять до 150 миллиардов долларов поступлений в российский бюджет из-за невозможности вывозить морскими торговыми путями эти самые российские ресурсы», – рассказал эксперт.

Пока эти опасения не оправдываются – и ни одни санкции не наносят России такого вреда, как дальнобойные удары Сил обороны.

«Да, у россиян есть ресурсы на ведение войны. К сожалению, среди всех санкций, которые сейчас реализуются в западном мире, самыми эффективными остаются «санкции» имени генерала Василия Малюка (главы Службы безопасности Украины. – Ред.). Наши удары по российской нефтепереработке, по газодобыче, по газотранспортировке. В Усть-Лугу также прилетало», – говорит Селезнев.

Он убежден: пока Россия исправно получает «нефтедоллары», большую часть которых агрессор вливает в войну, о мире нечего и мечтать.

«Ключевой фактор, который позволяет россиянам более двух лет вести активные наступательные действия, заключается в своевременном пополнении российского бюджета, большая часть которого направляется на финансовое обеспечение российско-украинской войны», – резюмировал Селезнев.

