Трамп задал лидеру Сирии личный вопрос
- 12.11.2025, 19:05
Президент США в шутку спросил у него о числе жен.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа спросил у него о числе жен, а затем ударил его по плечу, смеясь. Видео с диалогом двух лидером публикует Clash Report.
«Сколько у вас жен? Одна?» — задал вопрос Трамп.
Аш-Шараа с улыбкой ответил: «Одна». После этого глава Белого дома ударил коллегу по плечу и посмеялся.
Trump: How many wives do you have? One?— Clash Report (@clashreport) November 12, 2025
Ahmed al-Sharaa: One. pic.twitter.com/4edcOCApb4