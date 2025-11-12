закрыть
Трамп задал лидеру Сирии личный вопрос

1
  • 12.11.2025, 19:05
  • 2,898
Трамп задал лидеру Сирии личный вопрос
ДональдТрамп и Ахмед Аш-Шараа

Президент США в шутку спросил у него о числе жен.

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа спросил у него о числе жен, а затем ударил его по плечу, смеясь. Видео с диалогом двух лидером публикует Clash Report.

«Сколько у вас жен? Одна?» — задал вопрос Трамп.

Аш-Шараа с улыбкой ответил: «Одна». После этого глава Белого дома ударил коллегу по плечу и посмеялся.

