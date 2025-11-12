Сибига на встрече с Рубио призвал увеличивать «цену войны» для Путина 12.11.2025, 22:06

Андрей Сибига

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Они обсудили оборону Украины.

США непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы поощрить РФ к дипломатии и непосредственному диалогу с Украиной ради прочного и длительного мира. Об этом 12 ноября в Х заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он рассказал, что встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и коллегами из G7 на саммите глав МИД стран «Большей семерки» в Канаде, чтобы «обсудить пути укрепления обороны Украины и прекращения этого кровавого конфликта».

Сибига отметил в Х, что сообщил Рубио обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя в войне против РФ, мирных усилиях и приоритетах по укреплению обороноспособности и энергетической устойчивости Украины.

«Рад встретиться с Марко Рубио во время нашей сессии G7 в Канаде. Украина ценит мирные усилия президента [США] Дональда Трампа и очень эффективные энергетические санкции против России», – подчеркнул украинский министр.

Сибига призвал «продолжать увеличивать цену войны» для президента РФ Владимира Путина и его режима, «заставляя Россию прекратить войну».

Сибига находится с визитом в Канаде по приглашению главы МИД Канады Аниты Ананд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com