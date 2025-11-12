Сибига на встрече с Рубио призвал увеличивать «цену войны» для Путина
- 12.11.2025, 22:06
Они обсудили оборону Украины.
США непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы поощрить РФ к дипломатии и непосредственному диалогу с Украиной ради прочного и длительного мира. Об этом 12 ноября в Х заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он рассказал, что встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и коллегами из G7 на саммите глав МИД стран «Большей семерки» в Канаде, чтобы «обсудить пути укрепления обороны Украины и прекращения этого кровавого конфликта».
Сибига отметил в Х, что сообщил Рубио обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя в войне против РФ, мирных усилиях и приоритетах по укреплению обороноспособности и энергетической устойчивости Украины.
«Рад встретиться с Марко Рубио во время нашей сессии G7 в Канаде. Украина ценит мирные усилия президента [США] Дональда Трампа и очень эффективные энергетические санкции против России», – подчеркнул украинский министр.
Сибига призвал «продолжать увеличивать цену войны» для президента РФ Владимира Путина и его режима, «заставляя Россию прекратить войну».
Сибига находится с визитом в Канаде по приглашению главы МИД Канады Аниты Ананд.