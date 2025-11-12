закрыть
12 ноября 2025, среда, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сибига на встрече с Рубио призвал увеличивать «цену войны» для Путина

  • 12.11.2025, 22:06
Сибига на встрече с Рубио призвал увеличивать «цену войны» для Путина
Андрей Сибига
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Они обсудили оборону Украины.

США непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы поощрить РФ к дипломатии и непосредственному диалогу с Украиной ради прочного и длительного мира. Об этом 12 ноября в Х заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он рассказал, что встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и коллегами из G7 на саммите глав МИД стран «Большей семерки» в Канаде, чтобы «обсудить пути укрепления обороны Украины и прекращения этого кровавого конфликта».

Сибига отметил в Х, что сообщил Рубио обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя в войне против РФ, мирных усилиях и приоритетах по укреплению обороноспособности и энергетической устойчивости Украины.

«Рад встретиться с Марко Рубио во время нашей сессии G7 в Канаде. Украина ценит мирные усилия президента [США] Дональда Трампа и очень эффективные энергетические санкции против России», – подчеркнул украинский министр.

Сибига призвал «продолжать увеличивать цену войны» для президента РФ Владимира Путина и его режима, «заставляя Россию прекратить войну».

Сибига находится с визитом в Канаде по приглашению главы МИД Канады Аниты Ананд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин