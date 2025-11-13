Лавров нашел «виновных» в своих провалах 1 13.11.2025, 8:24

1,796

Озвучена странная «версия» срыва саммита в Будапеште.

Россия по-прежнему «готова к саммиту в Будапеште». Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, отрывки из которого опубликовало российское агентство ТАСС.

«Мы рассчитываем на здравый смысл и на то, что в Вашингтоне воздержатся от действий, которые могут эскалировать конфликт на новый уровень», - заявил Лавров.

Более того, Лавров назвал «причину», почему саммит в Будапеште был внезапно отменен после его разговора с госсекретарем Марком Рубио.

«Трамп получал «подковерные доклады», после чего не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште», - заявил он.

Американский президент, по словам Лаврова, поддерживает идею немедленного прекращения огня в Украине с фиксацией сил на текущих позициях. Москва же настаивает, чтобы Киев уступил дополнительные территории.

Глава МИД РФ также резко высказался в адрес Европы, обвинив ее в «срыве мирных инициатив».

Эти комментарии Лаврова сначала были частью интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera. Впрочем, по данным Reuters, итальянская газета отказалась публиковать интервью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com