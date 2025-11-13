Лавров нашел «виновных» в своих провалах1
- 13.11.2025, 8:24
Озвучена странная «версия» срыва саммита в Будапеште.
Россия по-прежнему «готова к саммиту в Будапеште». Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, отрывки из которого опубликовало российское агентство ТАСС.
«Мы рассчитываем на здравый смысл и на то, что в Вашингтоне воздержатся от действий, которые могут эскалировать конфликт на новый уровень», - заявил Лавров.
Более того, Лавров назвал «причину», почему саммит в Будапеште был внезапно отменен после его разговора с госсекретарем Марком Рубио.
«Трамп получал «подковерные доклады», после чего не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште», - заявил он.
Американский президент, по словам Лаврова, поддерживает идею немедленного прекращения огня в Украине с фиксацией сил на текущих позициях. Москва же настаивает, чтобы Киев уступил дополнительные территории.
Глава МИД РФ также резко высказался в адрес Европы, обвинив ее в «срыве мирных инициатив».
Эти комментарии Лаврова сначала были частью интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera. Впрочем, по данным Reuters, итальянская газета отказалась публиковать интервью.