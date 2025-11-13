Многоуровневый провал Лукашенко

Многоуровневый провал Лукашенко1
- Марк Дзюба, «Салідарнасць»
- 13.11.2025, 9:14
- 3,168
Диктатор допустил историческую ошибку.
Открывая АЭС в Островце в 2020-м, власти заявили об «историческом моменте» и «огромном успехе». Однако спустя пять лет решение о строительстве атомной станции выглядит экономическим просчетом и исторической ошибкой.
В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС в Островце был подключен к энергосистеме страны, тогда же станцию официально открыл Александр Лукашенко.
Правитель заявил об «историческом событии» и отметил:
– Это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны.
Удивляться пафосу его слов в тот момент не приходилось, поскольку в стране, пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, лично Лукашенко был инициатором проекта и более десятилетия активно продвигал его реализацию, несмотря на отсутствие значимой поддержки среди граждан.
Но, может быть, правитель, переступивший через общественное мнение, оказался прав? Спустя пять лет «Салідарнасць» сравнивает: что обещали белорусам в связи с появлением БелАЭС и что получилось в реальности.
БелАЭС за пять лет так и не вышла на запланированные объемы работы
Для начала пройдемся по формальным показателям. Сравним, что в 2020-м обещал министр энергетики Виктор Каранкевич (ныне он вице-премьер), с тем, какие цифры чиновники озвучили к пятилетнему юбилею станции.
Обещалось: ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч.
Получилось: за пять лет суммарно выработано свыше 53 млрд кВт/ч – то есть, почти в два раза меньше.
Обещалось: запуск АЭС позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год.
Получилось: почти пять лет работы БелАЭС позволили заместить более 13,6 млрд кубометров – то есть, также почти в два раза меньше запланированного.
Экономическая выгода отсутствует
Главный аргумент, на который власти давили, продвигая проект строительства БелАЭС, заключался в том, что это будет «очень выгодно». Потому что на самом деле к концу 2010-х, благодаря поведенной модернизации энергосистемы, Беларусь практически полностью отказалась от импорта электроэнергии.
Об этом в сентябре 2025 года также проговорился Лукашенко: «Я вам должен сказать: мы же тоже переживали. У нас не было дефицита энергии. Мы переживали, что построим станцию (БелАЭС – ред.), а что будет дальше».
Правда, министр энергетики Денис Мороз теперь утверждает, что на импорт электроэнергии до запуска БелАЭС тратились «десятки миллионов долларов в год». Но даже при такой оценке названная цифра выглядит крайне несерьезной, с учетом того, сколько денег потратили на строительство БелАЭС. А по данным Минфина России, общий объем использования кредита составил 5,36 миллиардов долларов.
Расчет властей о выгоде от БелАЭС строился не только на неоправдавшемся прогнозе о значимом росте белорусской экономики, которой понадобится дополнительная электроэнергия (за последние пять лет электропотребление в Беларуси выросло всего на 6 млрд кВт.ч. – до 43,2). А главным образом на том, что Беларусь станет экспортером электроэнергии в соседние страны – Латвию, Литву, Польшу и Украину.
Однако еще до окончания строительства станции в Островце государства ЕС категорически отказались от такой перспективы, а Украина сделала это в 2021 году.
В результате, чтобы использовать электроэнергию с БелАЭС, власти снизили нагрузку с тепловых электростанций, работающих на природном газе: с 95% до примерно 65%.
Косвенным доказательством колоссального просчета является то, что в последние годы руководство страны ничего не говорит о том, когда строительство БелАЭС окупится.
В 2017-м заявлялось, что страна «выйдет в ноль» через 19 лет работы станции. Видимо, прогноз оказался неоправданно оптимистичным.
Многоуровневый политический провал
Когда власти стоили БелАЭС, то обещали белорусам еще и «энергетическую независимость». Изначально это вызывало большие вопросы, поскольку атомную станцию пригласили строить не французов или японцев, а россиян. И жизнь, к сожалению, подтвердила опасения.
Беларусь сегодня не только, как и прежде зависима от природного газа, но теперь еще и от российского ядерного топлива и компетенций российских специалистов.
А еще страна должна восточному соседу миллиарды долларов – за кредит и проценты по нему. Фактически, зависимость от России не ослабла, а усилилась.
Мало того, из-за АЭС власти Беларуси разругались с опасающимися за свою безопасность соседями, а Литву, в 40 километрах от столицы которой находится станция, превратила в своего непримиримого противника. Что имеет также и колоссальные негативные последствия для экономики: еще до соучастия режима Лукашенко в агрессии против Украины Литва отказалась от транзита беларуского калия.
Министр энергетики Денис Мороз к 5-летию БелАЭС заявил, что ее строительство «сыграло важнейшую роль в укреплении национальной безопасности Беларуси». Однако произошло ровным счетом наоборот: с атомной станцией не только выросла зависимость от России, но и соседи стали рассматривать нашу страну как угрозу для безопасности в регионе и потому стали воспринимать ее в качестве противника.
Конспирологи могут утверждать, что со строительством АЭС Беларусь стала жертвой российской «разводки», но, видимо, реальность проще: Лукашенко по своей воле втянул страну в авантюру, которая ничего хорошего стране не дала и последствия которой еще долго расхлебывать жителям Беларуси.
Марк Дзюба, «Салідарнасць»