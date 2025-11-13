закрыть
На границе Беларуси с Польшей заработала новая система въезда

  • 13.11.2025, 9:38
В перспективе она должна ускорить процесс.

В телеграм-чатах, посвященных пересечению белорусско-польской границы, обсуждают якобы тестирование новой системы въезда-выезда в ЕС — EES. Пользователи считают, что из-за этого контроль на польской стороне приходится проходить дольше. «Зеркало» выяснило, что происходит на самом деле.

Первые сообщения о том, что в пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») началось тестирование новой системы въезда-выезда, появились в профильных чатах 8 ноября. Пользователи предположили, что из-за этого ощутимо выросло время пересечения границы и очереди.

— Похоже, что вчера вечером, после пересменки, поляки включили новую систему проверки. И очередь остановилась. Спрашивают именно шенген, не только [визу типа] C — каждую перепроверяют по несколько раз. Куда-то отзваниваются постоянно. Ходят по очереди, где сканируют аппаратом ладони, — поделился 8 ноября один из участников чата.

— Увеличение очереди, скорее всего, связано с новой системой контроля у поляков, только ввели, тестируют. У белорусов после поляков очереди почти нету, — написал другой.

— Позвонили [в пункт пропуска], все они знают про очередь, но ничем не помогут. Новая система — много данных нужно вбивать, поэтому будет медленно, — передал содержание разговора с польскими пограничниками еще один пользователь.

В следующие дни беларусы в чатах обсуждали, что, возможно, Польша все же приостановила тестирование EES. Такой вывод они делали из-за уменьшения времени прохождения пограничного контроля на стороне соседней страны.

— Систему отключили, поэтому пропускают чуть быстрее, — сообщил один из них 9 ноября.

12 ноября снова появились сообщения о замедлении движения.

— Поляки снова тестируют новую систему, поэтому очень слабое движение в двух направлениях, — написал один из участников чата.

«Зеркало» обратилось за комментарием в Надбужанский отдел Пограничной службы Польши (Straż Graniczna). Пресс-секретарь, майор Дариуш Сеницкий, подтвердил, что система EES действительно начала работать в пункте пропуска «Тересполь», причем не в тестовом, а в полноценном режиме.

— Мы уже запустили новую систему пограничного контроля Entry Exit System, или сокращенно EES, на внешних границах Европейского союза, — сообщил он. — Она регистрирует въезды и выезды граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону, которые прибывают на короткий срок (до 90 дней в течение 180-дневного периода). Данные путешественников регистрируются в EES независимо от того, нужна им краткосрочная виза или они пользуются безвизовым режимом.

По словам Сеницкого, в рамках EES при пересечении границы действительно собираются биометрические данные: отпечатки пальцев и фотография лица, что «может незначительно увеличить время самой проверки». Однако он подчеркнул, что в перспективе это, наоборот, ускорит процесс.

— С развитием системы традиционные штампы в паспортах будут заменены электронной верификацией, что со временем будет способствовать более быстрому прохождению пограничного контроля, — объяснил представитель Пограничной службы.

Он также добавил, что благодаря EES станет проще выявлять граждан стран, не входящих в ЕС, которые не соответствуют условиям въезда или превысили разрешенный срок нахождения в Шенгенской зоне.

— Благодаря EES европейские границы станут безопаснее, — заключил пресс-секретарь.

