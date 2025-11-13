закрыть
В Беларуси приняли решение, которое указывает на проблемы в экономике

1
  • 13.11.2025, 11:51
  • 2,988
В Беларуси приняли решение, которое указывает на проблемы в экономике

В последний раз так поступали три года назад.

В Беларуси проиндексировали минимальную зарплату — с октября она составляет 752,52 рубля, сообщает Минтруда. Это на 26,52 рубля больше, чем было ранее.

Минимальная зарплата — это самый низкий допустимый законом размер оплаты труда наемного работника, который трудится на ставку и выполняет обязанности в полном объеме.

С чем связана нынешняя индексация минималки, в Минтруда не уточняют. Однако такое решение, как правило, привязано к уровню инфляции. Напомним, рост цен в нынешнем году не вписывается в прогноз чиновников.

До этого последний раз минималку индексировали в ноябре 2022-го — это произошло после того, как годовая инфляция в октябре составила 15,2%.

Для нанимателей индексация означает, что за октябрь зарплаты работников на полную ставку должны быть не ниже 752,52 рубля.

В Минтруда также напоминают, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 858 рублей.

