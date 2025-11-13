В Германии согласовали закон о всеобщей воинской повинности 13.11.2025, 15:16

Это должно увеличить численность вооруженных сил более чем на 40%.

Партии правящей коалиции Германии договорились о принятии закона, который должен увеличить численность вооруженных сил более чем на 40%.

Служба станет добровольно-принудительной: всех молодых людей поставят на воинский учет, но поначалу в армию будут брать тех, кто больше всего для этого подходит и хочет служить. Однако если солдат будет не хватать, призыв станет обязательным.

После нескольких недель обсуждений правящий блок ХДС/ХСС и его входящие в коалиционное правительство социал-демократы одобрили новый закон о призыве на военную службу, сообщает Bild.

Конкретные детали еще будут обсуждаться депутатами Бундестага, но согласованные основные положения должны позволить увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч к 2035 году.

Согласно законопроекту, теперь все молодые люди, как юноши, так и девушки, по достижении 18 лет получат анкету, которая призвана выяснить наличие интереса к военной службе и способность ее нести. Для мужчин заполнение анкеты будет обязательным. Цель, как говорится в документе, – «чтобы Бундесвер знал, к кому он может обратиться в случае чрезвычайного положения в сфере национальной обороны, и чтобы была восстановлена политика всеобщей воинской повинности».

Новый закон о военной службе означает: каждый может пойти служить, а также будет обязан сделать это при нехватке солдат, отмечает Bild. «Бундестаг принимает закон о введении воинской повинности, основанной на необходимости, в частности, если этого требует оборонная политика или ситуация с кадрами в вооруженных силах», – говорится в документе.

Для добровольцев, которых будут отбирать по результатам заполнения анкет, службу предлагается сделать более привлекательной: они будут зарабатывать около 2600 евро до вычета налогов в месяц, а при сроке службы в один год им дадут субсидию на получение водительских прав.

В базовом же варианте срок службы составит полгода, включая три месяца базовой подготовки. Но тот, кто прослужит больше года, будет считаться кадровым военнослужащим и получать соответствующую зарплату.

В последние годы немецкая армия сокращалась, и сейчас в ней служит около 182 тысяч человек. Берлину также необходимо увеличить количество резервистов, которые могут быть призваны в случае военных действий, с 60 до 200 тысяч человек. Канцлер Фридрих Мерц пообещал превратить Германию в самую мощную военную державу Европы. Страна реализует программу перевооружения, чтобы противостоять растущей агрессии России, которая уже почти четыре года ведет захватническую войну в Украине и может, как считают в НАТО, в обозримом будущем пойти и на вооруженный конфликт со странами Евросоюза.

