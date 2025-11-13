закрыть
13 ноября 2025, четверг, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Трамп дал сигнал всему региону

  • 13.11.2025, 19:02
  • 1,060
Foreign Affairs: Трамп дал сигнал всему региону

Американские «красные линии» больше не ограничиваются Израилем.

Неудавшийся израильский авиаудар по вилле в Дохе 9 сентября, направленный против лидеров ХАМАС, стал поворотным моментом для ближневосточной политики США. Впервые за десятилетия Вашингтон пересматривает подход к безопасности в регионе, а президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий, что нападение на Катар будет рассматриваться как угроза миру и безопасности, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Этот шаг стал ответом на попытку Израиля нанести удар по территории важного американского союзника, традиционно служащего посредником в региональных конфликтах. Новый уровень гарантий безопасности для Катара может стать основой новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, основанной на прочных связях США с монархиями Залива и ослаблении влияния Ирана.

После разрушительных войн последних лет Иран и его союзники — «Хезболла», сирийский режим и шиитские ополчения в Ираке — серьезно ослаблены. В регионе установилось редкое затишье, выгодное Вашингтону. На этом фоне Трамп продвигает стратегию «через партнеров» — укрепление связей с союзниками и минимизация прямого военного присутствия США.

Исполнив обещание защитить Катар, Трамп дал сигнал всему региону: американские «красные линии» больше не ограничиваются Израилем. Саудовская Аравия уже рассматривает возможность получения аналогичных гарантий.

Однако эксперты предупреждают: без четкой правовой основы эти обязательства могут оказаться временными. Новый порядок требует от США баланса между сдерживанием врагов и недопущением втягивания в региональные конфликты.

Вашингтон, получив уникальный шанс закрепить долгосрочную стабильность в одном из самых взрывоопасных регионов мира, теперь должен превратить эту редкую возможность в новую систему коллективной безопасности, способную пережить смену администраций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин