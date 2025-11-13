Foreign Affairs: Трамп дал сигнал всему региону 13.11.2025, 19:02

1,060

Американские «красные линии» больше не ограничиваются Израилем.

Неудавшийся израильский авиаудар по вилле в Дохе 9 сентября, направленный против лидеров ХАМАС, стал поворотным моментом для ближневосточной политики США. Впервые за десятилетия Вашингтон пересматривает подход к безопасности в регионе, а президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий, что нападение на Катар будет рассматриваться как угроза миру и безопасности, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Этот шаг стал ответом на попытку Израиля нанести удар по территории важного американского союзника, традиционно служащего посредником в региональных конфликтах. Новый уровень гарантий безопасности для Катара может стать основой новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, основанной на прочных связях США с монархиями Залива и ослаблении влияния Ирана.

После разрушительных войн последних лет Иран и его союзники — «Хезболла», сирийский режим и шиитские ополчения в Ираке — серьезно ослаблены. В регионе установилось редкое затишье, выгодное Вашингтону. На этом фоне Трамп продвигает стратегию «через партнеров» — укрепление связей с союзниками и минимизация прямого военного присутствия США.

Исполнив обещание защитить Катар, Трамп дал сигнал всему региону: американские «красные линии» больше не ограничиваются Израилем. Саудовская Аравия уже рассматривает возможность получения аналогичных гарантий.

Однако эксперты предупреждают: без четкой правовой основы эти обязательства могут оказаться временными. Новый порядок требует от США баланса между сдерживанием врагов и недопущением втягивания в региональные конфликты.

Вашингтон, получив уникальный шанс закрепить долгосрочную стабильность в одном из самых взрывоопасных регионов мира, теперь должен превратить эту редкую возможность в новую систему коллективной безопасности, способную пережить смену администраций.

