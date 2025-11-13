Лукашенко поставил задачу перед белорусскими учеными 11 13.11.2025, 20:24

1,988

Диктатор потребовал создать востребованные изобретения.

Александр Лукашенко провел встречу с председателем президиума Национальной академии наук (НАН) страны Владимиром Караником и поставил перед учеными задачу создавать изобретения, которые будут востребованы экономикой. Его слова приводит БелТА.

«Если вы навяжете решение, которое нежизнеспособно, мы же сразу увидим это. Вы понесете за это ответственность», — предупредил он.

По словам узурпатора, в случае успеха будут предоставлены государственные награды и различные финансовые поощрения. По мнению Лукашенко, последнее слово в вопросе внедрения разработок должно лежать на руководителе Академии наук, который должен самостоятельно изучить, что предлагает тот или иной институт, и вынести вердикт о необходимости внедрения.

Караник ответил, что требует от ученых создавать то, что востребовано реальным сектором экономики.

«Если что-то получилось, и это очень будет востребовано, ну спасибо. Потому что все равно наука должна быть на шаг впереди нашей практики и даже нашего сознания», — заявил диктатор.

Он подчеркнул, что в данном контексте главенствующее значение должно быть за результатом.

Узурпатор объяснил, что при увеличении зарплаты вряд ли получится получить необходимый результат, поскольку «надо вникнуть глубоко в то, чтобы действительно ученый был ученым».

Узурпатор заключил, что любые деньги будут, когда будет виден результат и достижения.

