Глава МВД Литвы: Лукашенко с литовскими фурами обошелся как рэкетир

Владислав Кондратович дал большое интервью на белорусском языке.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович в интервью «Радыё Свабода» рассказал, что нужно сделать белорусским властям, чтобы технически или политически решить вопрос с закрытой белорусско-литовской границей. Литовский министр давал это интервью на белорусском языке.

Александр Лукашенко на этой неделе трижды обсуждал закрытые Литвой переходы на границе с Беларусью: призывал своих чиновников начать переговоры и дипломатический диалог с Вильнюсом. Ответственным за ведение переговоров назначили министра иностранных дел Максима Рыженкова, и тот уже сказал, что будет разговаривать без предусловий, но об открытии не только недавно закрытых переходов, но и всех пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

В литовском правительстве заявили о возможности технических переговоров — но не политических.

Гибридная атака шарами

Прежде всего — это проблема с шарами, которые летят со стороны Беларуси и угрожают безопасности самолетов в Вильнюсском аэропорту, сказал министр.

«Закрытие границы стало последним шагом, предпринятым с нашей стороны. Перед этим были «сигнальные» закрытия границы как знаки для режима Лукашенко, что надо что-то делать со стороны Беларуси. Как мы видели, никаких шагов со стороны белорусского режима не последовало — и только после закрытия границы сам Лукашенко начал говорить. Для Литвы эта проблема стала большой, когда начались угрозы для гражданской авиации, для безопасности, и это переросло на уровень гибридной атаки на нас со стороны Беларуси».

Министр Кондратович признал, что закрытые переходы использовались также для передачи средств на контрабанду сигарет в Литву, и сегодня это изучают литовские криминалисты.

Правительство Литвы тем временем собирает совещания, чтобы решить, какие шаги могут быть предприняты Вильнюсом. При этом продолжается диалог между пограничными ведомствами Литвы и Беларуси, МИД обеих стран также в контакте, говорит министр Кондратович. А вот у него с руководством МВД Беларуси контактов нет.

«Нет, никаких контактов с белорусским министром у меня не было. И насколько я владею информацией, не было и раньше таких контактов. Думаю, руководитель МИД Литвы Кястутис Будрис найдет способ, как эту ситуацию обсудить с другой стороной. А технические переговоры происходят прежде всего между пограничными службами».

В целом за время закрытия границы между Литвой и Беларусью воздушных шаров стало меньше, говорит министр, есть ночи, когда таких зондов совсем не запускают в сторону Литвы:

«Причиной этому может быть и погода или направление ветра. Но ситуация действительно улучшилась. В ноябре закрытие вильнюсского аэропорта произошло два или три раза, и всего максимально на несколько часов. И не было такой неразберихи, которая была в октябре. Думаю, что определенные шаги для контроля за ситуацией со стороны Беларуси были предприняты. Не имея контактов, трудно сказать, что было сделано, но из всей информации, озвученной публично и общедоступной, видно, что хотя риторика Лукашенко не способствует улучшению ситуации, но я чувствую, что делаются какие-то шаги, чтобы эту ситуацию обуздать».

В течение 2025 года литовские службы обнаружили около 600 таких шаров. Но есть и такие, что не были найдены, признал министр, и их может быть в несколько раз больше.

Здесь действуют два фактора: и контрабанда, и гибридная атака со стороны Беларуси, говорит Владислав Кондратович:

«Естественно, что контрабанда проводится как жителями Беларуси, так и Литвы, есть здесь связи. И это наглядно видно, и это можно доказать. Но, с другой стороны, саботаж с белорусской стороны и позиция ничего не делать с этим, не предпринимать шагов к обузданию ситуации, разрешение делать такое наводит на мысль, что это является и гибридной атакой. Да, гибридный эффект движения этих шаров со стороны Беларуси в сторону Литвы является большим. В том числе он вызывает закрытие наших аэропортов в Вильнюсе и Каунасе».

Контрабанда на 100 миллионов евро

Решение о полном закрытии границы Литвы и Беларуси было принято в конце октября. Его объяснили массовыми прилетами метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси. По статистике пограничной службы Литвы, шары с контрабандой из Беларуси массово прилетают в Литву с начала 2024 года. На вопрос, почему Вильнюс решил отреагировать на этот вызов именно сейчас, министр ответил:

«В разных ситуациях нужны навыки, чтобы идентифицировать эти шары. По моему мнению, работа нашей пограничной службы на границе поспособствовала тому, что контрабандисты начали использовать эти шары все дальше от Литвы, с других участков территории Беларуси, и стало труднее рассчитать их движение. И мы видим, что они долетают уже до Вильнюса, до аэропорта».

Бюджет страны теряет из-за контрабанды почти 100 миллионов евро в год, говорит он. С другой стороны, безопасность гражданской авиации остается приоритетом и важной задачей для МВД Литвы.

35 литовских компаний уже предложили свои методы и технологии выявления и уничтожения нежелательных дронов и шаров.

«Средство против них будет найдено, и есть сегодня специальные группы, чтобы остановить эти шары. Но думаю, что если не будет экономической выгоды посылать эти сигареты, которые реализуются в Литве и других государствах ЕС, не будет и этих шаров».

«Лукашенко действовал как рэкетир»

По распоряжению Александра Лукашенко белорусские таможенники заблокировали грузовые машины с литовской регистрацией, которые остались на белорусской территории. Сейчас более 1000 машин стоят на специальных платных стоянках. Водители волнуются, некоторые даже говорят, что готовы протестовать.

«И я думаю, что это правильный шаг перевозчиков, так как для них мы открыли границу, чтобы эти машины поехали в Литву. Но со стороны Лукашенко такой возможности нет, он закрыл границу и, как рэкетир, все машины ставит на стоянку и требует оплаты, которая является немалой — 120 евро за один день, и это за машину, а если прицеп, то еще 120 евро.

Мы воспользовались возможностью через работников литовской пограничной службы обратиться в пограничную службу Беларуси с предложением открыть границу для эвакуации этих машин в Литву. И два раза мы получили отрицательный ответ, третий раз письмо пришло вчера вечером, и там есть предложение со стороны Беларуси вести переговоры», — рассказывает министр.

«Мы готовы к переговорам на техническом уровне, чтобы решать проблемы комплексно — не только ту, которая выгодна белорусской стороне, но и все существующие вопросы. Я считаю, что деэскалация все еще возможна», — заявил 12 ноября президент Литвы Гитанас Науседа.

Он расценил предложение Минска о переговорах как желание поговорить о снятии санкций:

«Я понимаю ситуацию вокруг грузоперевозчиков — это непросто, но я прошу их понять ситуацию, в которой мы находимся. Мы действительно переживаем гибридную атаку, и мы не можем просто наблюдать и ничего не делать», — сказал Науседа.

Когда откроют границу

Формально литовско-белорусская граница закрыта до конца ноября 2025 года. Это решение вызвало резкую реакцию в Минске, но полностью не остановило поток воздушных шаров и мигрантов с белорусской стороны.

Говоря о критериях для открытия границы в конце ноября, министр Кондратович сказал «Свабодзе»:

«Думаю, что на встрече пограничных служб должны создать канал, чтобы информация о событиях, связанных с контрабандистами, остановила эту ситуацию. Это является важным, чтобы такой технический диалог состоялся. Я вижу, что шаги в этом направлении сделаны. Передача информации происходит, может, немного не так, как хотелось бы, но это идет. Полагаю, что это позволит 30 ноября открыть границу. Никто не говорит, что это невозможно раньше. 30‑е число — это ориентир. Но если ситуация исправится и будет идти нормальными шагами, и эти причины (и машины, и шары, и ситуация с мигрантами) пойдут в нормальном направлении, то и я полагаю, и премьер сказала вчера, что правительство может принять решение и до 30‑го числа».

Владислав Кондратович говорит, что встреча вице-министров внутренних дел Литвы, Латвии и Польши 14 ноября в Друскининкае является важным элементом дискуссии.

«У меня есть информация, что Польша планирует открыть 2 или 3 пункта пересечения границы с Беларусью на следующей неделе. Я смотрю на это как на ситуацию, которая касается целого региона».

Польское правительство ранее отложило открытие дополнительных пунктов пропуска на границе с Беларусью именно после начала кризиса с шарами в Литве.

По словам министра Кондратовича, нужна общая позиция по открытию границ и улучшению движения между государствами, ее нужно готовить на уровне целого региона — Литвы, Польши, Латвии.

На вопрос относительно прогноза, когда возможно такое общее решение в регионе, глава МВД Литвы ответил:

«Как мы видим, ситуация остается наэлектризованной, и были шаги к эскалации этой ситуации, также как и с литовскими фурами, которым была закрыта возможность выехать в Литву. Это является эскалацией. И я думаю, что мы должны понять, что через эскалацию эти проблемы решать Литва не будет — будем решать эти проблемы через деэскалацию ситуации. Как с контрабандными шарами, так же и с инструментализированной миграцией — нелегальной миграцией, которая проводится со стороны Беларуси».

В целом у министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича нет уверенности, что закрытие границы может изменить поведение Лукашенко, что Лукашенко беспокоится, ездят ли рядовые белорусы в Литву.

«Но я думаю, что для белорусов нужно создать максимальные возможности бывать в Евросоюзе. Однако политика, которую проводит Лукашенко, не всегда способствует этой позиции. Но это нужно менять».

Миграция как инструмент давления

В последние дни литовские пограничники не фиксируют попыток нелегального пересечения границы с белорусской территории. Возможно, повлияла дождливая холодная погода, но нельзя исключать и попытки нормализовать ситуацию с белорусской стороны, соглашается министр, но призывает оценивать ситуацию комплексно — во всем регионе, в том числе на границах Беларуси с Польшей и Латвией, где мигранты продолжают свои попытки прорваться в Евросоюз.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что в этом году зафиксировали больше попыток нелегально пересечь литовскую границу из Беларуси: в 2024 году было 1000, а в этом году уже 1300.

«Но в целом это на том же уровне. В Польше и Латвии фиксируют рост, поэтому неправильно судить только по литовской ситуации, нужно смотреть на целый регион. Я полагаю, что власти Польши, в частности польский министр внутренних дел, с которым у меня был разговор, понимает, что главным вопросом является нелегальная миграция».

Стоят ли США за решением Литвы

Александр Лукашенко на этой неделе заявил, будто за действиями Литвы по закрытию пограничных переходов стояли США. Соединенные Штаты действительно испытывают новую политику в отношении Беларуси: при их участии освобождаются политзаключенные, назначен спецпосланник США по Беларуси.

Однако Владислав Кондратович говорит, что политика США на решение Вильнюса относительно границы не повлияла.

«Ситуация связана с безопасностью нашей гражданской авиации — это вызвало решение. Но американцы являются нашими партнерами, а мы — партнеры американцев. Как и Польша, как и Латвия. Общая позиция в отношении Беларуси обсуждается среди всех этих государств. Наш министр иностранных дел Кястутис Будрис недавно разговаривал на эту тему с государственным секретарем США. Но сказать, что американцы стоят за этим решением, нельзя. Естественно, что американцы могли высказать свое пожелание Минску, чтобы ситуация с этими шарами прекратилась, это нормально, так как мы партнеры. И Будрис ведет разговор на эту тему с США, и не только вчера, и не только с США, но и с Еврокомиссией».

