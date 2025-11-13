закрыть
Австралия официально признала ущерб коренным народам

  • 13.11.2025, 21:55
Австралия официально признала ущерб коренным народам

Премьер-министр штата Виктория подписала официальное соглашение с коренными народами.

Премьер-министр австралийского штата Виктория Хасинта Аллан впервые в истории страны подписала официальное соглашение с коренными народами, населявшими континент до прибытия на него колонистов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сегодня мы признаем, что древние правовые системы и современные институты нашей демократии могут существовать бок о бок», – подчеркнула Аллан.

34-страничный договор официально признает ущерб, причиненный колонизацией, и учреждает новый представительный орган для защиты прав коренных народов, сообщает агентство. Как отмечается, за более чем два столетия с момента появления британских колонизаторов на континенте ни одно австралийское правительство не достигло официального соглашения с коренными народами этой страны, хотя такие государства, как Канада и Новая Зеландия, уже заключили аналогичные соглашения.

В то же время, проведенный в 2023 году референдум отклонил предложение австралийского премьер-министра Энтони Албанезе о создании в конституции консультативного органа по делам коренных народов.

