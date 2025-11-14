Россияне убили в Киеве трех человек 14.11.2025, 10:09

26 получили ранения, среди них дети и беременная женщина.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество жертв ночной массированной атаки возросло. Подтверждена гибель трех человек. Тела не могут пока достать из-под обломков, пишет «Фокус».

От российской атаки пострадали 26 жителей столицы, среди них — двое детей 7 и 10 лет, а также беременная женщина, сообщил глава столицы.

Кличко отметил, что данные могут обновиться. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь в отдельных домах до сих пор невозможно достать тела погибших.

«9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно», — сообщил Кличко.

Атака россиян на Киев — что известно о последствиях

Согласно сообщению мэра Киева, в результате массированной комбинированной атаки на столицу, по состоянию на 02:20 14 ноября, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах Киева.

В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто.

В Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, возник пожар на открытой территории.

В Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание.

В Шевченковском, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании.

В Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание.

В Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах.

В Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома.

В Святошинском, вследствие падения обломков, пожар в частном доме.

На всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. В результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей. В частности, в Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

