«Кадыровцы» начали массовые репрессии против Z-патриотов в РФ 14.11.2025, 11:47

3,710

Некоторые пропагандисты уже покаялись.

В России разгорается новый виток внутренних репрессий: теперь под удар попали не только обычные критики режима, но и лояльные Z-блогеры, которые яро поддерживали войну против Украины, пишет «Диалог.UA».

Представитель Минобороны и командир чеченского подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов объявил о начале масштабной кампании против тех, кто, по версии Кремля, «раскачивает страну изнутри».

По словам Алаудинова, первые протоколы о «дискредитации» армии лишь начало. Он заявил, что в ближайшее время в силовые структуры направят новые материалы, в том числе по «экстремизму». По его словам, карательная машина «наберет такие обороты, что все они обалдеют».

Фактически речь идет о массовой зачистке собственного пропагандистского поля – тех, кто еще вчера громко поддерживал войну. Алаудинов утверждает, что блогерам дали семь дней, чтобы «очнуться»: удалить посты и публично извиниться. Тем, кто этого не сделает, он угрожает уголовным преследованием и обещает «уничтожать в правовом поле».

Уже известно, что некоторые Z-авторы пошли на покаяние, среди них Илья Ремесло и авторы блога «КатяВаля».

Алаудинов публично встречался с ними, вручал «благодарственные письма» и называл их «патриотами». Тем временем остальные представители Z-сообщества продолжают попадать под давление силовиков.

В начале ноября была задержана автор канала «Охранота V ватнике» Оксана Кобелева, которая осмелилась раскритиковать самого Алаудинова.

Ее отпустили лишь после возбуждения административного дела и публикации извинений. До этого российские власти внесли в реестр «иноагентов» Романа Алехина и Сергея Маркова, а блогера Татьяну Монтян и вовсе признали «террористкой».

