14 ноября 2025, пятница, 13:52
В Беларуси ввели очередные валютные изменения

  • 14.11.2025, 13:36
Стало известно, кого они касаются.

Правительство и Нацбанк ввели валютные изменения — для компаний-экспортеров товаров и услуг до 31 декабря 2026 года продлили возможность принимать наличную валюту. Еще одно новшество — такое же послабление вводят и для импортеров.

Беларусские компании-экспортеры товаров и услуг с 2022 года могут получать по внешнеторговым валютным договорам наличную валюту от иностранных контрагентов. Это касается долларов, евро, китайских юаней. Это в таком случае несколько раз продлевали, на этот раз — до 31 декабря 2026 года.

Также чиновники разрешили принимать валюту белорусским компаниям-импортерам. Скорее всего, это сделали для того, чтобы фирмы могли вернуть обратно деньги по проблемным заказам. К примеру, средства были перечислены за границу, но товар не поставили — в таком случае компании смогут наличными вернуть средства в Беларусь. Импортеры также смогут принимать наличные доллары, евро и китайские юани до 31 декабря 2026 года.

Это послабление появилось на фоне санкций, которые западные страны ввели против Беларуси, — из-за них возникают трудности с денежными переводами.

