Ученые нашли следы «Атлантиды» в Кыргызстане

Город обнаружили на дне озера Иссык-Куль.

На дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане исследователи нашли следы «затопленного города», похожего на легендарную Атлантиду из древнегреческих мифов. По мнению ученых, это крупное торговое поселение, которое было утрачено из-за катастрофы в 15 веке.

О раскопках в кыргызской «Атлантиде» пишет 14 ноября Daily Mail. По словам исследователей, огромное соленое озеро Иссык-Куль резко поднялось со времен античности и средневековья, и руины города оказались под водой.

Окруженное горами ТяньШань озеро Иссык-Куль достигает почти 182 км в длину и 60 км в ширину, а его максимальная глубина — 668 метров, однако остатки поселения находятся совсем неглубоко. Исследователи нашли под водой следы средневекового кладбища, части зданий из обожженного кирпича и керамическую посуду. По словам ученых, в городе могли быть мусульманские молельни, школы, бани и, вероятно, мельница.

Руководитель экспедиции, исследователь Национальной академии наук Кыргызской Республики Валерий Колченко отмечает, что город был крупным торговым поселением, и был утрачен в 15 веке из-за «ужасной трагедии», которую по масштабам можно «сравнить с катастрофой в Помпеях».

«Место, которое мы исследуем, было городом или крупным торговым центром», — сказал Колченко.

Как сообщает издание Heritage Daily, во время раскопок в затопленном комплексе Тору-Айгир на северо-западе Иссык-Куля археологи исследовали четыре подводные локации у берега на глубине от одного до четырех метров.

В первой зоне нашли много остатков сооружений из обожженного кирпича, одно из которых имело жернов для помола зерна.

В остальных локациях обнаружены следы мусульманского некрополя 13 века и постройки из глиняного кирпича круглой и прямоугольной формы. В найденных захоронениях сохранились традиции исламских ритуалов: скелеты лежат лицом на север в направлении Киблы — это направление на Мекку, а точнее на Каабу, по которому мусульмане направляют свои молитвы.

Найденные образцы отправлены на анализ для датирования методом ускорительной масс-спектрометрии, который позволит определить возраст материалов.

Журналисты отметили, что затерянное поселение в Тору-Айгире стояло на Шелковом пути, соединявшем Азию и Европу, и было одним из его важных участков. После упадка цивилизации на эту территорию пришли кочевые народы, а сейчас вокруг озера расположено много небольших деревень.

Историю о затонувшем городе Атлантиде впервые рассказал 2 300 лет назад древнегреческий философ Платон. Официальная наука считает ее мифом, однако некоторые энтузиасты считают, что город существовал на самом деле.

