Россия потеряла 2% глобального экспорта нефти за один день 15.11.2025, 8:59

Детали удара по Новороссийску.

В ночь на пятницу Украина нанесла масштабный удар по нефтяной инфраструктуре России в районе Новороссийска, временно парализовав экспорт нефти через один из ключевых портов страны.

По данным источников, на которые ссылается Reuters, поставки были полностью остановлены.

Речь идет о примерно 2,2 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 2% мирового предложения. Атака стала одной из самых мощных операций против российских экспортных объектов за последние месяцы.

Как отмечает Reuters, Киев системно усиливает удары по нефтеперерабатывающим заводам и портам России с августа, стремясь ограничить способность Москвы финансировать войну.

На мировых рынках ночной удар вызвал мгновенную реакцию: цены на нефть подскочили более чем на 2% из-за опасений относительно сокращения поставок.

По данным Генштаба Украины, в атаке на Новороссийск использовались крылатые ракеты «Нептун» и несколько видов ударных дронов.

В сообщении значится, что операция проводилась «в рамках усилий по снижению военного и экономического потенциала российского агрессора».

Киев также сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области и хранилища топлива в соседнем Энгельсе.

Российские источники Reuters утверждают, что государственная компания «Транснефть» была вынуждена остановить прокачку нефти в порт.

Представители компании отказались от комментариев. При этом Каспийский трубопроводный консорциум временно прекратил погрузку на терминале Южная Озереевка, но позже восстановил работу после отмены воздушной тревоги.

Инцидент затронул и другие объекты в порту. По словам директора зернового терминала НКХП, обломки дронов упали на территорию предприятия, хотя его работа продолжилась.

Логистическая группа Delo сообщила, что части сбитых аппаратов упали на контейнерный терминал, где получили повреждения несколько контейнеров и портовый кран, но операции не были остановлены.

Британская компания Ambrey уточнила, что рядом с терминалом находилось судно под флагом Сьерра-Леоне, которое также получило повреждения, хотя экипаж успел укрыться.

По данным местных властей, в результате атаки были повреждены швартующиеся суда, несколько жилых домов и нефтебаза. Три члена экипажа одного из кораблей были доставлены в больницу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил: «Новороссийск пострадал больше всего». Он добавил: «Ночью более 170 человек и 50 единиц техники устраняли последствия атаки, быстро ликвидировали пожары и помогали жителям».

Reuters сообщает, что удар пришелся по двум нефтяным причалам терминала «Шесхарис» - причалам 1 и 1А, рассчитанным на танкеры дедвейтом 40 тыс. и 140 тыс. тонн. Там же, по данным источников, получил повреждения танкер Arlan.

Позднее российские чиновники сообщили, что пожар на нефтебазе был потушен, но прибрежные сооружения также оказались повреждены. Украинская сторона утверждает, что дополнительно был поражен российский комплекс ПВО С-400 и склад ракет, где произошла детонация и последующее возгорание.

Масштаб атаки свидетельствует о растущей эффективности украинских дальнобойных ударных систем и о том, насколько уязвима российская экспортная инфраструктура.

Повреждение порта, через который в прошлом месяце прошло более 3 млн тонн нефти, подчеркивает стратегические риски для Москвы и ее доходов от энергетики.

