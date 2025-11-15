Подразделение «Феникс» разбило штурмовую колонну россиян под Покровском

Подразделение «Феникс» разбило штурмовую колонну россиян под Покровском1
- 15.11.2025, 13:53
Уничтожены 60 оккупантов и 11 единиц техники.
Пограничники подразделения «Феникс» отразили вражеский штурм на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты в районе населенного пункта Владимировка попытались воспользоваться погодными условиями и осуществить наступление с использованием более десяти единиц бронетехники.
Операторы дронов «Феникса» вместе со смежными подразделениями отработали по колонне захватчиков и, в частности, уничтожили:
9 единиц тяжелой бронетехники,
2 танка,
60 оккупантов.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале ГПСУ.
Также сообщалось, что в Донецкой области украинские пограничники из подразделения операторов беспилотников «Феникс» уничтожили два российских танка, реактивную систему залпового огня «Град» и около полусотни оккупантов.