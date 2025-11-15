закрыть
15 ноября 2025, суббота
Подразделение «Феникс» разбило штурмовую колонну россиян под Покровском

1
  • 15.11.2025, 13:53
  • 1,584
Подразделение «Феникс» разбило штурмовую колонну россиян под Покровском

Уничтожены 60 оккупантов и 11 единиц техники.

Пограничники подразделения «Феникс» отразили вражеский штурм на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты в районе населенного пункта Владимировка попытались воспользоваться погодными условиями и осуществить наступление с использованием более десяти единиц бронетехники.

Операторы дронов «Феникса» вместе со смежными подразделениями отработали по колонне захватчиков и, в частности, уничтожили:

9 единиц тяжелой бронетехники,

2 танка,

60 оккупантов.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале ГПСУ.

Также сообщалось, что в Донецкой области украинские пограничники из подразделения операторов беспилотников «Феникс» уничтожили два российских танка, реактивную систему залпового огня «Град» и около полусотни оккупантов.

