Иран задержал иностранный нефтяной танкер у берегов ОАЭ

Иран задержал иностранный нефтяной танкер у берегов ОАЭ2
- 15.11.2025, 18:49
На борту судна обнаружили 30 000 тонн нефтехимической продукции.
Вооружённые силы Ирана сообщили, что задержали иностранный танкер у побережья Объединённых Арабских Эмиратов. На борту судна Talara обнаружили 30 000 тонн нефтехимической продукции, и по приказу судебных органов танкер был направлен на проверку возможных нарушений, пишет Bild.
Эту меру власти предприняли в рамках «законных полномочий для защиты национальных интересов». Что именно имелось в виду, не уточняется: подробности должны быть опубликованы после проверки груза и инспекции судна.
Примечательно, что у побережья ОАЭ танкер изменил курс в сторону Ирана довольно внезапно, и управляющая компания судна сообщила, что сразу потеряла связь с Talara. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) не исключает, что происшествие может иметь политический мотив.
Армия Ирана ранее неоднократно задерживала иностранные танкеры в Ормузском проливе по политическим причинам: например, в 2021 году Тегеран использовал задержание южнокорейского танкера в качестве давления для освобождения замороженных активов в Сеуле.