Лукашенко созвонился с Путиным 3 15.11.2025, 21:02

1,568

Диктаторы говорили в том числе о БелАЭС.

Лукашенко 15 ноября провел телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко и Путин среди прочего обсудили «развитие двусторонних отношений — в том числе новые перспективные проекты».

«Вопрос строительства нового энергоблока на Белорусскай АЭС в Островце. Вопросы обороны и безопасности. Отдельно остановились на ситуации, которая складывается на границе «союзного государства», — отмечает пресс-служба.

Как сообщается, Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время «более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес».

