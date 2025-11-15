Лукашенко созвонился с Путиным

Лукашенко созвонился с Путиным3
- 15.11.2025, 21:02
- 1,568
Диктаторы говорили в том числе о БелАЭС.
Лукашенко 15 ноября провел телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
Лукашенко и Путин среди прочего обсудили «развитие двусторонних отношений — в том числе новые перспективные проекты».
«Вопрос строительства нового энергоблока на Белорусскай АЭС в Островце. Вопросы обороны и безопасности. Отдельно остановились на ситуации, которая складывается на границе «союзного государства», — отмечает пресс-служба.
Как сообщается, Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время «более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес».