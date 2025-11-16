В Нацбанке Беларуси — острая нехватка работников

В Нацбанке Беларуси — острая нехватка работников3
- 16.11.2025, 10:13
- 1,334
Ищут более полусотни специалистов.
В Нацбанк требуется более полусотни работников. Столько предложений от регулятора размещено в общереспубликанском банке вакансий. Myfin посмотрел, кого ищут.
Начальники и заместители
Нашлись сразу шесть вакансий на руководящие должности. Описание в них лаконичное: нужно высшее образование и опыт работы от 5 лет. Где-то отдельно указано, что от кандидата ждут знания иностранного языка. Какие зарплаты указаны в вакансиях:
начальнику управления готовы платить 6152−7358 рублей,
заместителю начальника главного управления — 5681−6859 рублей,
заместителю начальника управления готовы платить 5427−6536 рублей,
директору 4403−4605 рублей (основная обязанность — организация учебного процесса по программам доп. образования взрослых),
еще одному начальнику управления — 3921−4946 рублей,
начальнику отдела 3463−4364 рублей.
Работа постоянная, в одну смену.
Советники
Таких вакансиях нашлось две:
главный советник — 3260−4105 рублей,
советник — 2955−3717 рублей.
Если вы хотите стать советником в Нацбанке, нам нужен опыт работы от 3-х лет и знание иностранного языка. В объявлениях о поиске сотрудников также указано: группа занятий — специалисты-профессионалы в области политики администрирования.
Специалисты
Нужен ведущий специалист по сопровождению программного ПО (зарплата 3103−3241 рублей), ведущий специалист по распоряжению имуществом (2945−3083 рублей), ведущий специалист по материально-техническому снабжению (2785−2922 рублей), главный специалист (2752−3459 рублей), специалист по документационному обеспечению (2544−2672 рублей) и другие.
Инженеры
На сайте Государственного банка вакансий от имени Нацбанка размещены объявления о поиске различных инженеров:
инженер по техническому и гражданскому строительству (2922−3060 рублей),
инженер по стандартизации (2561−2681 рублей),
ведущий инженер (2512−2649 рублей),
инженер по вентиляции (2469−2589 рублей),
инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики (2307−2420 рублей) и другие.
В некоторых случаях предполагается работа не в Минске, а в Раубичах — это касается, например, ведущего инженера.
Рабочие
Не обязательно иметь высшее образование, если мечтаете работать в Нацбанке. Ведомство разместило объявление о поиске следующих сотрудников:
слесарь-сантехник (1918−2016 рублей),
контролер на КПП (1956−2050 рублей),
кладовщик (1972−2068 рублей),
водитель автомобиля (2224−2323 рублей) и другие.