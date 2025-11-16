В Нацбанке Беларуси — острая нехватка работников 3 16.11.2025, 10:13

1,334

Фото: bymedia

Ищут более полусотни специалистов.

В Нацбанк требуется более полусотни работников. Столько предложений от регулятора размещено в общереспубликанском банке вакансий. Myfin посмотрел, кого ищут.

Начальники и заместители

Нашлись сразу шесть вакансий на руководящие должности. Описание в них лаконичное: нужно высшее образование и опыт работы от 5 лет. Где-то отдельно указано, что от кандидата ждут знания иностранного языка. Какие зарплаты указаны в вакансиях:

начальнику управления готовы платить 6152−7358 рублей,

заместителю начальника главного управления — 5681−6859 рублей,

заместителю начальника управления готовы платить 5427−6536 рублей,

директору 4403−4605 рублей (основная обязанность — организация учебного процесса по программам доп. образования взрослых),

еще одному начальнику управления — 3921−4946 рублей,

начальнику отдела 3463−4364 рублей.

Работа постоянная, в одну смену.

Советники

Таких вакансиях нашлось две:

главный советник — 3260−4105 рублей,

советник — 2955−3717 рублей.

Если вы хотите стать советником в Нацбанке, нам нужен опыт работы от 3-х лет и знание иностранного языка. В объявлениях о поиске сотрудников также указано: группа занятий — специалисты-профессионалы в области политики администрирования.

Специалисты

Нужен ведущий специалист по сопровождению программного ПО (зарплата 3103−3241 рублей), ведущий специалист по распоряжению имуществом (2945−3083 рублей), ведущий специалист по материально-техническому снабжению (2785−2922 рублей), главный специалист (2752−3459 рублей), специалист по документационному обеспечению (2544−2672 рублей) и другие.

Инженеры

На сайте Государственного банка вакансий от имени Нацбанка размещены объявления о поиске различных инженеров:

инженер по техническому и гражданскому строительству (2922−3060 рублей),

инженер по стандартизации (2561−2681 рублей),

ведущий инженер (2512−2649 рублей),

инженер по вентиляции (2469−2589 рублей),

инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики (2307−2420 рублей) и другие.

В некоторых случаях предполагается работа не в Минске, а в Раубичах — это касается, например, ведущего инженера.

Рабочие

Не обязательно иметь высшее образование, если мечтаете работать в Нацбанке. Ведомство разместило объявление о поиске следующих сотрудников:

слесарь-сантехник (1918−2016 рублей),

контролер на КПП (1956−2050 рублей),

кладовщик (1972−2068 рублей),

водитель автомобиля (2224−2323 рублей) и другие.

