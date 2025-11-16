В России начались перебои с проводным интернетом 6 16.11.2025, 12:59

Характер сбоя указывает на то, что это был не просто обрыв кабеля.

Жители более 10 регионов России пожаловались на неработающий проводной интернет от «Ростелекома». Проблемы начались 15 ноября, следует из данных Downdetector, Сбой.рф и сообщений пользователей на официальной странице компании во «ВКонтакте».

Тогда интернет пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В последнем регионе был поврежден магистральный канал, и именно это стало причиной масштабного сбоя, сообщили в Ростелекоме. В компании уточнили, что авария произошла «по вине третьих лиц». Помимо этого, интернет пропал в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и частично — в Краснодарском крае. При этом у абонентов работали сайты из «белого списка» Минцифры, пишет Sota.

Ночью и утром 18 ноября на проблемы с интернетом от «Ростелекома» также жаловались пользователи в Марий Эл, Удмуртии, Амурской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Челябинской областях. Характер сбоя указывает на то, что это был не просто обрыв кабеля, пишет Digital Report. »Подобная избирательность доступа — с сохранением «белого списка» — является одним из сценариев, предусмотренных законом о «суверенном Рунете». Пока неясно, был ли сбой результатом неудачных учений по «изоляции» сети, централизованной команды на фильтрацию или же масштабной поломкой оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам)», — отмечает издание. Сбои проводного интернета начались после того, как президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с участниками Совета безопасности о «противодействии правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий». Подробности этой встречи Кремль не привел.

