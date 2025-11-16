Польский генерал: Диверсий от белорусских и российских спецслужб станет больше 16.11.2025, 13:32

Фото: Charter97.org

В Польшу проникло много агентов.

Саботаж и диверсии со стороны белорусских и российских спецслужб в Польше будут расширяться. Такое мнение в разговоре с Gazeta Wyborcza высказал генерал Павел Белявны.

«Российская армия имеет проблемы, уже больше трех лет не может выиграть войну. Но их спецслужбы никогда не опускались ниже определенного уровня и очень эффективны. У них есть институциональная память, они очень хорошо знают нашу территорию и нас. Мы находимся на прицеле российских служб почти в каждой сфере», — говорит Белявны.

По словам генерала, деньги, которые тратятся на армию, должны также направляться на внутреннюю безопасность страны и службы, ответственные за безопасность граждан:

«В Польшу проникло столько людей, которые никогда не должны были въехать или, по крайней мере, должны были находиться под наблюдением. Последствия небрежности или некомпетентности служб мы будем ощущать еще долго. Россияне готовились не только к нападению на Украину, но и к использованию нашего отсутствия подготовки. Наша граница и дома были открыты для всех, в том числе для российских шпионов».

Недавно в Польше была задержана супружеская пара, которая получила убежище из-за своей якобы оппозиционной деятельности в России.

