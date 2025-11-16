ВСУ эффектно разгромили бронеколонну РФ на Добропольском выступе 16.11.2025, 14:12

Туман не помог врагу.

Легендарная 93-я бригада ВСУ «Холодный Яр» опубликовала кадры разгрома бронетанковой колонны российских войск в районе Русина Яра, что к востоку от Добропольского выступа.

Наземные дроны помогли обнаружить противника в условиях густого тумана, что стало ключевым фактором успеха. Подробности и кадры были опубликованы на аккаунте бригады в Facebook.

Военные отметили, что российская пропаганда пыталась выдать разгром своей колонны за успех. Ряд Z-каналов сообщили об успешном прорыве фронта у Русина Яра. Холоднояровцы разоблачили ложь, показав кадры уничтожения техники противника.

Оккупанты надеялись, что погодные условия, в частности густой туман, сделают наши дроны «слепыми». Однако, как подчеркнули в бригаде, новейшие наземные роботизированные комплексы-разведчики находились в тылу противника в момент штурма.

Они зафиксировали российские колонны, передали координаты, что позволило FPV-дронам эффективно поражать технику противника.

«Несмотря на непрерывное давление врага, холоднояровцы держат позиции. Все подразделения бригады ежедневно выкладываются на полную, и борьба продолжается. Дальше — только больше!» — сообщили военные.

