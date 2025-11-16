закрыть
Скандальный рэпер Моргенштерн провел лекцию «Как я к Богу вернулся»

  • 16.11.2025, 16:06
Скандальный рэпер Моргенштерн провел лекцию «Как я к Богу вернулся»
Алишер Моргенштерн

Фанаты популярного в странах СНГ артиста шокированы его преображением.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн провел почти часовую лекцию «Как я к Богу вернулся». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В ней Моргенштерн рассказал, что его «рок-н-рольный» образ жизни и желание употреблять наркотики появились из-за внутренней пустоты. Артист признался, что в тот период ненавидел себя и собственную жизнь. По словам певца, он падал на колени, плакал и просил о помощи. В один момент рэпер задумался о себе, собственном происхождении и назначении в этом мире. Сначала музыкант обратился к науке.

«Тем больше я начал углубляться в тему, тем больше появилось вопросиков и нестыковок. А как из неживой материи может появиться живая? И оказалось, теория эволюции не может на это ответить», — рассказал певец.

Моргенштерн поделился, что нашел ответы на свои вопросы в священных писаниях и еврейской литературе. Позже рэпер стал молиться Богу.

«Я почувствовал, как моя дыра внутри начинает заполняться. Даже если я не понимал того, чего читаю, у меня все равно душа так радовалась и ликовала. Это невозможно объяснить», — поделился музыкант.

Моргенштерн публично выступает против войны РФ в Украине и не поддерживает захватническую политику российского диктатора Владимира Путина. Он признан в РФ иностранным агентом.

